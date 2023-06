TOP 5: Motores de busca para dispositivos e serviços da Internet

A segurança na Internet é uma preocupação constante para os profissionais da tecnologia e da cibersegurança. Com o número cada vez maior de dispositivos e serviços online, é importante ter uma visão clara e exata da presença online desses dispositivos e serviços, de modo a protegê-los e aos dados contra ameaças online.

Segundo a ESET, uma empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, os motores de busca para dispositivos ligados à Internet desempenham um papel crucial nesta tarefa. Permitem que os profissionais de cibersegurança e de outras tecnologias tenham uma visão completa e exata da presença online dos seus dispositivos e serviços. Cada um oferece informações pormenorizadas sobre cada dispositivo e serviço, incluindo o respetivo endereço IP, sistema operativo, software e portas abertas. Para além disso, oferecem características únicas que os distinguem de outros motores de busca da Internet.

Ao monitorizar estes dispositivos e serviços, os profissionais de cibersegurança podem tomar medidas para os proteger contra ameaças online, incluindo o rastreio automático de portas, a propagação de malware e o rastreio de vulnerabilidades. Para além disso, estes motores de busca também podem ser úteis para outros profissionais de tecnologia que pretendam monitorizar a presença online das suas marcas e proteger a sua reputação online.

A ESET identifica os 5 melhores motores de busca deste tipo e as respetivas características únicas:

#1 - Shodan

O Shodan permite-lhe encontrar dispositivos ligados à Internet, incluindo servidores Web, câmaras IP, routers e muito mais. O Shodan é único na medida em que se concentra na procura destes dispositivos e fornece informações detalhadas sobre cada dispositivo, incluindo endereço IP, sistema operativo, software e portos abertos. É uma ferramenta valiosa para os profissionais de cibersegurança que pretendem identificar dispositivos e serviços que possam estar expostos a potenciais vulnerabilidades de segurança.

#2 - Censys

O Censys é outro motor de pesquisa que se centra na procura de dispositivos ligados à Internet. Tal como o Shodan, o Censys fornece informações detalhadas sobre cada dispositivo, incluindo o endereço IP, o sistema operativo, o software e as portas abertas.

No entanto, ao contrário do Shodan, o Censys também se centra na segurança dos dispositivos e fornece informações sobre vulnerabilidades conhecidas e certificados SSL. Estas informações são valiosas para monitorizar e proteger dispositivos e serviços online.

#3 - Zoomeye

O Zoomeye é outra plataforma de pesquisa popular para dispositivos e serviços ligados à Internet. Permite-lhe procurar e monitorizar dispositivos e serviços online e receber alertas em tempo real sobre alterações nos seus resultados de pesquisa. O Zoomeye concentra-se na identificação de dispositivos e serviços online e fornece informações pormenorizadas sobre cada dispositivo.

#4 - Fofa

O Fofa fornece informações detalhadas sobre cada dispositivo e serviço, destacando também informações sobre a marca. Uma característica interessante é a possibilidade de utilizar uma sintaxe de pesquisa com diferentes filtros, o que permite utilizar os seus próprios scripts e efetuar pesquisas mais específicas.

#5 - BinaryEdge

Por último, o BinaryEdge é um motor de busca de segurança que permite aos utilizadores receber alertas em tempo real sobre alterações nos seus resultados de pesquisa. À semelhança do Shodan ou do Censys, as informações recolhidas pelo BinaryEdge incluem portas e serviços abertos com potenciais vulnerabilidades associadas, bem como dados sobre ambientes de trabalho remotos acessíveis, certificados SSL inválidos e partilhas de rede com configurações que podem conduzir a violações de segurança. Também é possível verificar se alguma conta de email está envolvida numa fuga de dados.

Bónus: GreyNoise

O GreyNoise é uma ferramenta de cibersegurança que permite aos utilizadores monitorizar e analisar o tráfego indesejado da Internet. O GreyNoise utiliza algoritmos de aprendizagem automática para identificar e classificar a atividade da rede que é considerada ruído ou que pode ser considerada maliciosa.

A plataforma GreyNoise é constantemente atualizada para refletir as últimas ameaças e tendências de cibersegurança. Ao contrário dos outros motores de busca acima mencionados, o GreyNoise centra-se na identificação e classificação das atividades de rede que são consideradas ruído, como o rastreio automático de portas, a propagação de malware e o rastreio de vulnerabilidades. O GreyNoise também oferece uma API que permite aos profissionais de cibersegurança integrar as informações fornecidas pelo GreyNoise nas suas ferramentas e sistemas existentes.

Estes motores de busca oferecem características únicas e valiosas para profissionais de cibersegurança e outros profissionais de tecnologia que pretendam monitorizar e proteger os seus dispositivos e serviços online; especialmente para as empresas que necessitam de aumentar os seus esforços de informação sobre ameaças. Ao considerar qual destes scanners é o mais adequado para as suas necessidades, é importante ter em conta as características e capacidades específicas de cada um e a forma como podem ser utilizados para satisfazer as suas necessidades específicas.