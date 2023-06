Porque é que o mercado Cripto deve responder às alterações climáticas?

Talvez já tenha ouvido falar de projetos sustentáveis de empresas de topo em diferentes indústrias, tais como a Dell, Coca-Cola ou Target. Também o mercado cripto não está isento do apelo global aos esforços para mitigar o impacto das alterações climáticas. Existe um desafio atual para que o mercado cripto seja ecológico, que também se estende às negociações de cripto.

O desafio é real

Pouco tempo depois da Tesla investir em Bitcoin, a empresa anunciou que os seus produtos, que incluem carros elétricos, poderiam ser comprados através de criptomoedas. Poderia ter sido desanimador saber mais tarde que o privilégio foi suspenso até que as próprias criptomoedas tivessem encontrado formas de evitar emissões maciças de carbono provocadas pelas suas próprias transações. Elon Musk desafiou então a Bitcoin a adotar um sistema que utilizasse energia sustentável para diminuir os atuais danos ambientais.

Embora a empresa tenha deixado claro que não vai retirar o seu investimento de mil milhões de dólares, o anúncio teve um impacto significativo na Bitcoin, tendo em conta a queda de 5% dos preços daí em diante. Quer tenha sido acidental, o pai das criptomoedas terá de responder ao desafio. Não se pode dar ao luxo de perder uma parte interessada influente que possa ser a força impulsionadora por detrás do seu preço.

As consequências trazidas pelas alterações climáticas superam em muito o interesse das entidades empresariais em ganhar dinheiro. As moedas virtuais não podem ser responsáveis pelos danos irreparáveis para o ambiente. Nenhuma quantidade de dinheiro poderia restaurar a energia que já foi convertida em calor, agora presa na atmosfera. Infelizmente, os recursos naturais, e não como os recursos artificiais, são inestimáveis, por serem finitos.

A mudança é possível

O mercado de criptomoedas conseguiu evoluir ao longo dos anos. Plataformas do ramo lembram-nos que, sob as condições de mercado certas, alta lucratividade significa que pode ganhar imenso em apenas alguns meses de negociação, algo já provado imensas vezes. Lembre-se de como os tokens criptos se transformaram de um mero meio de troca para unidades de investimento. Agora há muitas variedades disponíveis que se adaptariam às exigências de vários investidores. Existem tokens de capital próprio para os interessados em ser co-proprietários de uma empresa cripto, da mesma forma que existem tokens para aqueles que necessitam de uma garantia financeira.

Com vários investidores cripto por perto, tão jovens como sete anos de idade, há muito potencial para o mercado de cripto encontrar uma forma de integrar a energia verde. Nesse seguimento, espera-se que seja construído um caminho sólido na realização de marcos para um crescimento sustentável.

Embora a mudança envolvesse um grande investimento, tudo indica que os retornos a longo prazo fossem positivos. As infra-estruturas verdes são dispendiosas, mas são a única opção disponível para o planeta prosperar juntamente com o negócio de cripto. Além disso, o mercado de cripto não existe no vácuo.

A linha do tempo começa agora

O tempo não pararia simplesmente para aqueles que não conseguissem acompanhar a tendência de ritmo acelerado que se verifica. Foi em 2015 que os líderes mundiais se reuniram para o Acordo Climático de Paris. O acordo sublinha a responsabilidade partilhada de manter a temperatura global sob controlo para não sofrer a ira da natureza quando for demasiado tarde para tomar medidas.

A Ethereum, por exemplo, já tomou a iniciativa ao fazer a mudança histórica de operações de cripto convencionais para operações de cripto sustentáveis. A Ethereum terá lançado a sua maior atualização chamada "The Merge", com uma redução de ~99.95% no consumo energético. Esta será a principal vantagem contra as suas congéneres no mercado. Um plano ambicioso que já está em curso.

Claro que ninguém gosta de ficar para trás na corrida cripto. O "The Merge" da Ethereum seria uma mudança de panorama para as criptomoedas em geral. Seria preciso mais do que eficiência e conveniência para ganhar o jogo quando as regras já foram alteradas. E nada é esculpido em pedra para um mercado em constante evolução.

Conclusão

À medida que o mercado cripto continua a expandir-se, há também preocupações crescentes sobre o impacto das suas operações no ambiente. A necessidade de responder aos desafios das alterações climáticas é real, iminente e oportuna. É por esta razão que as criptomoedas terão de assumir a responsabilidade de finalmente se tornarem verdes.