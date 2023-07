O tema da privacidade está cada vez mais na ordem do dia e parece atingir serviços na Internet que não eram esperados. O mais recente a estar no foco de uma polémica é o Spotify, com muitos utilizadores a relatarem que as suas playlists privadas foram tornadas públicas.

Spotify está a tornar as playlists privadas em públicas

A privacidade é, para muitos, limitada aos dados dos utilizadores e como estes podem ser mantidos fora de olhares de terceiros. A totalidade quer manter esta informação privada e sem que qualquer um possa aceder, para depois fazer com ela o que bem entender.

O Spotify está agora no centro de um problema que está a ser reportado por muitos utilizadores, sem que exista ainda uma justificação. Do que é reportado, as listas de reprodução das contas deste serviço de streaming que eram privadas estão a ser tornadas públicas.

As queixas aumentaram recentemente, com relatos a surgirem no Twitter e em outras redes sociais, sendo reforçados por outros utilizadores. Esta situação aparentemente não é nova e já em março deste ano casos similares a estes tinham sido relatados nos fóruns do Spotify.

Apparently @SpotifyUSA silently made all of my private playlists public without my consent. The same happened to my wife too. That’s an absolutely unacceptable privacy violation. Anyone else noticed this happen recently? I haven’t changed any privacy settings. — William Devereux (@MasterDevwi) July 14, 2023

Serviço de streaming nega problemas nas listas de reprodução

Dado o volume de playlists que estão neste novo estado, pensa-se que a mudança terá sido feita de forma automática pelo Spotify. As opções que as tornavam privadas estão agora marcadas como públicas, tendo os utilizadores de reverter esta mudança nas configurações de cada uma.

Há também uma teoria que revela que que antes era conhecido como playlists "privadas" e "públicas" agora são todas chamadas de "públicas". Na verdade, não eram privados antes, pois podiam ser partilhadas através de um simples link.

O Spotify nega ter alterado as definições das playlists dos seus utilizadores. Ainda assim, e seja qual a teoria escolhida, esta não é uma situação esperada pelos utilizadores. As listas marcadas como privadas não devem ser acedidas por terceiros, mesmo que os links de partilha surjam de forma pública.