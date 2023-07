Central nuclear de Fukushima vai avançar com descargas de água para o oceano

Foi há mais de 10 anos que a central nuclear de Fukushima foi afetada por um desastre depois da região ser atingida por um Tsunami. Agora, está a preparar-se tudo para começarem a descarga de toneladas de água tratada para o oceano Pacífico. Haverá riscos?

Central nuclear de Fukushima vai mesmo libertar a água tratada

A Central Nuclear de Fukushima está a preparar tudo, para ainda este verão, avançar com descargas de água tratada. No entanto, estão a ser levantadas preocupações com receio de contaminação radioativa.

Este será um processo que irá demorar décadas a concluir e os impactos ambientais que resultarão da decisão poderão comprometer o ecossistema e a vida das pessoas. Na China já foram lançados apelos contra tal decisão e em Hong Kong e na Coreia do Sul há uma ameaça de bloqueio nas importações de peixe e marisco, considerando o risco de contaminação.

No entanto, a Agência Internacional de Energia Atómica garante que o impacto ambiental resultante desta descarga será “insignificante”.

Se o Governo japonês decidir avançar com o plano, este terá um impacto insignificante no ambiente, seja, na água, nos peixes ou nos sedimentos

Afirmou o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi

A China já exigiu ao Japão que não avançasse com a descarga, e que antes disso avance para um debate da decisão “com a comunidade internacional” e apresente “medidas que sejam científicas, seguras, transparentes e convincentes para os outros países”. Caso contrário, o país "será condenado e vai pagar pelos seus atos erróneos".

As opiniões dividem-se

Da parte da União Europeia houve um levantamento das restrições que tinha imposto às importações de peixe, marisco e alguns cogumelos selvagens provenientes de Fukushima. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, refere que a decisão está assente em "factos científicos" da própria AIEA e que foram partilhados com os Estados-membros.

Os pescadores da região temem também possíveis impactos, não tanto na qualidade do peixe e do marisco, mas com a reputação internacional. Por esse motivo, têm-se mantido contra o plano da Central Nuclear desde o primeiro dia.

Vários especialistas pelo mundo já vieram referir que neste momento não há nenhum risco para os ecossistemas com a libertação das águas, sendo este um processo lógico.