Descontos por tempo limitado: o verão já chegou e com ele a necessidade de viajar com um laptop ou tablet. Imagine ter que lidar com um assunto urgente de trabalho e ter problemas com o Windows ou o Office? Para evitar isso, é melhor preparar-se com antecedência e garantir que tem uma licença original ativada. Se este é o seu caso, está com sorte, pois a GoodOffer24 iniciou uma nova promoção e pode economizar até 91% do preço nas chaves digitais.

Descontos por tempo limitado: Oferta de Windows e Office com o código TT30

Na GoodOffer24, oferecem muitas versões diferentes de Windows e Office a um preço bastante baixo e descontos por tempo limitado.

Na verdade, antes de comprar qualquer uma dessas licenças, poderá utilizar o cupão TT30, que reduzirá o preço normal da loja em 35% (e no total pode economizar até 91% do preço).

Se procura adquirir a suíte de escritório Microsoft Office, também pode encontrar ofertas muito interessantes nesta loja online em quase todas as suas versões, incluindo chaves vitalícias para o Office 2021, 2019 e 2016.

Como anteriormente, receberá um desconto adicional de 35% usando o código TT30.

E, claro, se desejar comprar tanto o Windows como o Office ao mesmo tempo, há algumas ofertas com as quais pode economizar algum dinheiro adicional.

Finalmente, se estiver interessado em comprar outros tipos de licenças, como SQL Server ou Visual Studio, também pode encontrá-las com desconto, usando o mesmo cupão TT30:

Motor de busca

Então, o Motor de Busca da GOODOFFER24 é bastante simples direto. Logo, basta escrever o que pretendemos para, a seguir, obtermos todas as sugestões como, por exemplo, escrever Antivírus. Compre, por exemplo, uma chave Windows, desde a versão 10 até à 11 Pro e economize bastante face a outros preços de várias plataformas.

Conheça das melhores oportunidades numa mescla de promos de chaves digitais vitalícias

Primeiramente, escolha o produto

Em seguida, utilize o cupão TT30 com um desconto extra de 30% (salvo eventual alteração e/ou erro por parte da plataforma):

Automaticamente, o novo valor, com o desconto, aparecerá:

Clique em Enviar Pedido e escolha o método de pagamento.

Preferencialmente, escolha o PayPal pois é a forma mais segura e rápida de obter as suas chaves digitais:

Métodos de Pagamento disponíveis

Portanto, tal como acontece com outras plataformas, a Goodoffer24 permite várias formas de pagamento. Nomeadamente:

PayPal

Mastercard

Visa

etc.

Não obstante, basta ser utilizador de um desses serviços de pagamentos, recomenda-se sempre o PayPal e, partir daí, fazer o pagamento.

Goodoffer24: confiança e chaves digitais vitalícias

Assim, sem surpresa, a cada mês que passa esta plataforma cresce a olhos vistos, em especial na venda online de jogos e software: a Goodoffer24.

Ademais, os adjetivos de segura e robusta são a definição enquanto principais características da plataforma, podendo ainda sublinhar a sua competitividade ao nível de preços de mercado.

Todavia, do software mais conhecido, vamos encontrar:

Windows 10 Home e Pro;

Windows 11 Pro e Home,

Office 2016,

Office 2019,

Office 2021

Office 365;

Jogos para PC e consolas ou a partir de várias plataformas;

Ferramentas de segurança (antivírus, antimalware);

Utilitários;

etc.

Com efeito, o software apresentado nesta plataforma é bem conhecido do público, sendo que a transferência do programa é sempre feita a partir da plataforma original do mesmo.

Primeiro, da nossa experiência com a plataforma, tanto a nível profissional como pessoal, não podemos apontar a mais pequena falha.

Então, cada compra de uma chave ou licença resultou perfeitamente na execução do resultado: software a funcionar a 100%.

NOTA: os preços apresentados são fornecidos pela plataforma em questão e estão sujeitos a possíveis/eventuais alterações das quais o PPLWARE não possui qualquer controlo uma vez que os mesmos são da inteira responsabilidade da plataforma.