Vodafone Portugal: Internet por fibra em todas as divisões por mais 15€

Apesar de hoje existirem equipamentos para ter cobertura de internet em todas as divisões, nem sempre é fácil ter a melhor qualidade em todas as divisões. Nesse sentido, a Vodafone Portugal lançou agora um serviço pioneiro na Europa que leva a fibra a todas as divisões da casa.

Vodafone Fiber to the Room custa mais €15 por mês

A Vodafone Portugal lançou, esta terça-feira, um serviço de fibra pioneiro na Europa que eleva a experiência de utilização de internet em casa. O novo Vodafone Fiber to the Room leva fibra transparente a todas as divisões, garantindo internet com máxima velocidade, estabilidade de rede e mínima latência em toda a residência.

Este novo serviço premium é recomendado para Clientes que tenham casas com grandes áreas que necessitem de ter um ponto de acesso de fibra dedicado em cada divisão, famílias com inúmeros utilizadores de internet em simultâneo, gamers, streamers ou outros utilizadores de serviços intensivos de internet, bem como para Clientes mais preocupados com a componente estética da sua casa, segundo revela a Vodafone em comunicado enviado ao Pplware.

A instalação é feita por uma equipa de técnicos especializados e personalizada de acordo com as especificações da casa e necessidades do Cliente. A aplicação da fibra transparente é discreta e não intrusiva, ou seja, sem necessidade de obras em casa do Cliente.

Todos os novos e atuais Clientes com pacotes de fibra elegíveis podem aderir a este novo serviço por um preço adicional de €15 por mês (oferta recomendada), que varia conforme o número de pontos de acesso necessários na residência, e com um custo de instalação associado.