Depois de comprar o Twitter, Elon Musk rapidamente começou a mudar esta rede social. Para o conseguir está a impor metas quase impossíveis aos seus funcionários, que aparentemente já estão a fazer de tudo para o conseguir, incluindo dormir no chão para não se gastar tempo e estar sempre disponível.

A pressão é grande e muitos consideram que é desnecessária. Elon Musk tem uma ideia bem diferente e quer as suas equipas produzam o máximo, mesmo que isso traga problemas. Em causa estão os empregos e o seu futuro no Twitter.

Elon Musk deixou 2 desafios aos programadores do Twitter. Em primeiro lugar quer criar uma paywall eficiente e funcional para começar a cobrar por outras funcionalidades. Em segundo, quer que as verificações e outros elementos sejam mudados e passem a ser pagos.

A acompanhar estas 2 ideias, deixou um recado importante. A data para entregar destas mudanças está definida e se falharem não vão ficar a trabalhar no Twitter. Isso levou agora à situação caricata de haver quem durma nos escritórios do Twitter para estar sempre disponível.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

Foi a diretora de gestão de produtos do Twitter, Esther Crawford, que foi apanhada a dormir no chão, dentro de um saco-cama e com um tapa olhos. Esta sua ação é para estar sempre disponível para a sua equipa e ajudar em todos os momentos.

Esta publicação criou uma onda de críticas no Twitter, em especial por ser algo incomum, em particular nos EUA. Isso levou a que Esther Crawford viesse responder que este seu sacrifício serve apenas para conseguir corresponder às expectativas da sua equipa que está a realizar um esforço para cumprirem as metas de Elon Musk.

I work with amazingly talented & ambitious people here at Twitter and this is not a normal moment in time. We are less than 1wk into a massive business & cultural transition. People are giving it their all across all functions: product, design, eng, legal, finance, marketing, etc