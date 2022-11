China quer levar a simulação de odor à Realidade Virtual

A Realidade Virtual é uma tecnologia inovadora que já está presente até em vários contextos domésticos, destinada essencialmente ao entretenimento e simulação gráfica de ambientes virtuais ligados aos videojogos.

No entanto, a China quer ir ainda mais longe e incluiu agora no seu plano nacional de Realidade Virtual a intenção de levar a simulação de odor para esta tecnologia.

China quer simular o odor na Realidade Virtual

De acordo com as informações reveladas pelo The Register, o governo da China publicou um plano para o segmento da Realidade Virtual (RV) onde inclui uma sugestão para promover as pesquisas da "simulação de odor", o que leva a crer que, depois da Internet das Coisas, o país asiático quer agora focar-se na 'Internet do Odor'.

Esse mesmo plano destaca que a meta para este setor é o envio de 25 milhões de dispositivos até ao ano de 2025 e a criação de dez parques de RV onde as aplicações são depois exploradas. Para além disso prevê ainda o desenvolvimento de pelo menos 20 ambientes em que a Realidade Virtual será usada e 100 "casos pioneiros de aplicações integradas".

O projeto vai também focar-se numa maior pesquisa sobre as tecnologias que tornam a RV mais imersiva, como "a monitorização de gestos, dos olhos, da expressão, captura de movimentos de corpo inteiro, campo sonoro imersivo, compreensão ambiental de alta precisão, tecnologia de reconstrução 3D, deteção mioelétrica, simulação de odor, movimento virtual, toque", entre outros.

Há ainda a intenção de uma interface cérebro-computador com o objetivo de promover "o desenvolvimento da interação sensorial na direção da naturalização, ambiente e inteligência".

A China pretende que esta evolução da RV funcione em vários contextos, como desporto, artes, turismo, indústria, exercícios de segurança em ambientes perigosos, etc, numa resolução 8K e com taxa de atualização de 60 fps. O plano prevê também a criação de uma plataforma RV aberta onde várias pessoas colaborem e simulem. No fundo, será uma espécie de metaverso real, onde também o olfato poderá ser usado.