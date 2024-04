Cotonete Eletrónico: liga-se ao smartphone e tem uma câmara HD

Hoje em dia há gadgets para tudo... para tudo mesmo! O equipamento que damos a conhecer é um exemplo disso mesmo. Falámos de um cotonete eletrónico que se liga ao smartphone, tem uma câmara HD e é amigo do ambiente!

Cotonete Eletrónico da iServices é fantástico...

Sabia que 1 500 000 000 cotonetes são produzidos todos os dias no mundo? Tem ideia do impacto ecológico que estes pequenos objetos têm no mundo? Hoje em dias há várias alternativas, mas uma das mais eficazes é sem dúvida o cotonete eletrónico.

O Cotonete Eletrónico da iServices permite-lhe fazer uma limpeza meticulosa do seu canal auditivo. Basta que o ligue ao seu smartphone e de seguida remova a cera de forma eficaz!

O cotonete eletrónico proporciona uma visão aproximada do seu canal auditivo, fazendo uso da câmara HD incorporada. Com as suas pontas pode remover a cera acumulada ou outras impurezas encontradas. Dentro da caixa vem o cotonete eletrónico, pontas para trocar e um cabo de carregamento USB-A/USB-C.

Para que tudo funcione, deve instalar no smartphone a app ISEE+ e ligar-se ao cotonete via rede Wi-Fi ad-hoc criada entre o cotonete e o smartphone. Dentro da app pode indicar qual o ouvido que vai fazer a limpeza, wide lens ou focus lens, tirar imagens e até fazer vídeo.