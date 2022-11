O Gmail tem acumulado novidades ao longo dos anos, para ajudar os utilizadores em muito mais do que receber e enviar emails. Estas tornam o serviço melhor e uma adição está a chegar, garantido que todos os pacotes que vão ser recebidos podem ser seguidos.

Esta é uma adição que chega muito em breve e que vai certamente ajudar os utilizadores. Tudo acontecerá de forma transparente e sem que o utilizador tenha de navegar na Internet. Assim, o Gmail vai permitir seguir os seus pacotes.

Como é normal em qualquer encomenda que realizamos online, os emails garantem o acesso a informação e a dados sobre as entregas. Esta é umma informação que vai sendo partilhada ao longo do tempo e que o utilizador pode depois consultar diretamente na Internet, com os códigos presentes.

Para evitar estes processos e ajudar os utilizadores, o Gmail trouxe uma novidade para o seu serviço. Permite seguir os pacotes de compras dos utilizadores, dependendo sempre do email para que toda a informação detalhada seja apresentada,

Como é esperado, o utilizador terá apenas de concordar em dar acesso à Google às suas mensagens. Daí em diante o processo decorre naturalmente , com toda a informação a surgir para ajudar os utiizadores de forma quase silenciosa.

Para além da sua data de chegada esperada,os utilizadores podem contar com alguma informaçõ adicional. Assim, temos o estado da encomenda, bem como outros dados associados e que são uteis para saber quando e como os pacotes vão ser entregues aos utilizadores.

Por agora, esta novidade do Gmail vai estar disponível apenas nos EUA e com um lote grande de serviços de entregas. No futuro deverá ser alargado a muitos mais locais e com a mesma facilidade para seguir o estado de entrega de quaisquer pacotes.

Mais novidades nesta área são esperadas para breve, para dar ainda mais ao Gmail. É uma funcionalidade muito útil e que será extremamente importante para as festas que se aproximam e todos os presentes associados, que cada vez mais são comprados na Internet e entregues como normais pacotes.