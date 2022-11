A compra do Twitter por Elon Musk veio abrir a porta a um grande número de alterações nesta rede social. Estas têm estado a surgir de forma muito rápida, com mudanças que não eram esperadas e outras que são inevitáveis. A pior de todas segundo alguns, chegou agora, com um aumento do plano Twitter Blue bem elevado.

Muitos ainda não entendem as motivações e os planos do novo CEO do Twitter, mas tudo começa a ficar agora bem claro. As mudanças vão continuar a acontecer e a rede social favorita de Elon Musk vai mudar muito nos próximos meses.

Twitter Blue vai ficar mais caro

Elon Musk está aos comandos do Twitter há menos de uma semana e nestes poucos dias, o seu novo CEO já mudou muito nesta rede social. A maioria das alterações está na sua estrutura e direção, mas há também planos para alterar o próprio serviço.

Mesmo esses passos mais importantes podem agora começar a ser vistos, num ponto que a maioria não esperava para agora. O preço do Twitter Blue foi aumentado para os 8 dólares, passando assim para bem mais do que os 4,99 dólares que era o seu preço anterior.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Elon Musk mostra a sua influência

Tal como poderá passar a ser algo normal no futuro, foi numa simples publicação que Elon Musk revelou o novo preço. Não necessitou de qualquer comunicado oficial ou de qualquer outra comunicação. Da mesma forma foram anunciadas funcionalidades únicas do Twitter Blue, como vídeos maiores e prioridade nas respostas, menções e no destaque na pesquisa.

Esta novidade será aplicada de forma direta nos EUA, mas no resto do planeta o preço será ajustado ao poder de compra de cada país. Curiosamente, e pondo fim a toda a especulação, também o acesso à verificação de contas passará a ser feito dentro do Twitter Blue, do que Elon Musk revelou.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Este preço traz a verificação de conta

Com este anúncio, Elon Musk coloca um fim num conjunto de rumores que se vinham a acumular. Em primeiro lugar falamos do preço do Twitter Blue, que estava a ser apontado para um valor de 20 dólares. Em segundo, falava-se de a verificação de contas passar a ser paga.

Esta mudança no Twitter é algo que na verdade já se esperava. O novo CEO desta rede social quer aumentar de todas as forms possíveis. Já se sabia que Elon Musk iria tomar esta abordagem, apenas não se esperava que fosse tão cedo depois de fechar o seu negócio.