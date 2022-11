Apesar de não estar ainda massificado, o Android Auto é uma proposta que há muito esta disponível. Isto leva a que o suporte para as versões mais antigas do Android esteja disponível. Isso parece estar agora a mudar com uma atualização obrigatória.

Se esta não se esperava que trouxesse problemas, a verdade é que isso não aconteceu. Os utilizadores das versões mais antigas do Android estão agora limitados a não podem usar esta app e tudo o que oferece para os utilizadores.

Android Auto fora das versões antigas

Não é novidade que a Google está a mudar o suporte para o Android Auto. Este seu sistema dedicado a trazer para os automóveis toda a informação essencial tem recebido uma atenção especial e esperam-se para breve novidades importantes.

Agora, tudo está a mudar, principalmente no que toca ao suporte para as versões mais antiga do Android. As versões 6 e 7 deste sistema estão a perder suporte, algo que já tinha sido anunciado pela própria Google há alguns meses.

O problema é que estas versões mais antigas estão a ficar bloqueadas e a não poder ser usadas pelos utilizadores do Android Auto. Em causa está uma mensagem que revela aos utilizadores a necessidade de fazer uma atualização, algo que não é suportado.

Atualização da Google traz problemas

Ao não o conseguir fazer, a mensagem não desaparece e o utilizador fica preso num loop de onde não consegue sair. Assim, e como revelado, as versões 6 e 7 do Android deixam de poder usar o Android Auto, ainda que não da forma que a Google pretenderia.

A piorar ainda mais esta situação, a atualização obrigatória parece ter problemas e não pode ser usada de forma completa. A falha está no Waze e este serviço apresenta apenas um ecrã branco, ao contrário do mapa e toda a informação que normalmente surge.

A perda de suporte das versões mais antigas não será completamente negativa, uma vez que apenas 15% dos utilizadores estão no Android 6 ou 7. A questão da atualização com problemas é mais crítica, uma vez que está a ser forçada e a trazer uma falha aos utilizadores.