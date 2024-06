Google quer que o Android 15 ajude a detetar problemas nos smartphones

O Android 15 mudará algumas coisas nos smartphones e trazer novas ferramentas para os equipamentos. Estas novidades estão ainda a ser preparadas, para surgir na versão final que será lançada no final do verão. Uma nova foi descoberta e mostra que o Android 15 e dará aos utilizadores a possibilidade de diagnosticar problemas nos smartphones.

Android 15 ajudará a detetar problemas

Há ferramentas que há muito são pedidas para o Android. Este sistema tem tantos componentes presentes que os utilizadores querem formas de diagnosticar problemas e até de os antecipar, se possível. OS testes existem e algumas apps externas até os oferecem já de forma não direta e integrada nos smartphones.

A Google quer agora mudara esse cenário e prepara-se para apresentar no Android 15 uma novidade neste campo. Os testes e a avaliação de alguns dos componentes dos smartphones vão finalmente surgir e ficar disponíveis para ajudar os utilizadores a detetar situações anormais.

Google traz ajuda simples para smartphones

Embora o recurso ainda não esteja disponível, este novo menu de diagnóstico foi descoberto recorrendo alguma pesquisa e forçando a configuração a aparecer no Android 15 Beta 3. Foi colocado a funcionar num Pixel da Google e o recurso aparentemente é encontrado na app Configurações com a designação de Diagnóstico do dispositivo. O menu de diagnóstico terá duas opções diferentes, com “Saúde dos componentes” e “Modo de avaliação”.

Quanto às diferenças entre os dois, o primeiro permitirá realizar testes no dispositivo, enquanto o último permitirá que seja usado um dispositivo para executar testes em outras unidades. No que diz respeito aos tipos de ferramentas de diagnóstico disponíveis, os testes de exibição serão uma dessas ferramentas, com testes para verificar a bateria e o armazenamento interno do telefone. Será possível ver detalhes como a contagem do ciclo da bateria e quanto tempo resta no que diz respeito à vida útil do armazenamento.

Testes simples nos dispositivos

Com os resultados que forem obtidos, os utilizadores podem detetar de imediato problemas nos smartphones. Além disso, o Android 15 deverá poder dar dados que podem indicar situações anormais no futuro, o que ajudará os utilizadores a prever problemas.

Esta novidade é esperada com o lançamento do Android 15 pela Google. Será uma ajuda essencial para os utilizadores, que assim podem conhecer melhor os seus smartphones e precaver situações anormais e que podem surgir no futuro.