Farto da barra de pesquisa no Android? Google tem novidades para breve

Ainda que seja um sistema aberto, o Android tem alguns elementos que não podem ser removidos. A barra de pesquisa no ecrã principal é uma delas, que permanece ali de forma permanente. Isso poderá mudar em breve, a fazer conta com o que está agora descoberto. A Google tem novidades neste campo para breve.

Farto da barra de pesquisa no Android?

Muitas marcas de Android oferecem inúmeras opções de personalização para os seus dispositivos. No entanto, historicamente, a Google optou por uma abordagem mais conservadora para os seus dispositivos Pixel . Durante anos, o widget "Em resumo" foi obrigatório no ecrã inicial de todos os utilizadores. Há outro item que, ainda hoje, se mantém fixo: a barra de pesquisa do Google.

Felizmente, depois de permitir que os utilizadores removessem o "Em resumo", o próximo passo da Google no Android 17 seria permitir que os utilizadores removessem a barra de pesquisa inferior do ecrã inicial dos seus telefones Pixel. As descobertas apontam para uma grande mudança na versão beta 2 do Android 17 (QPR1). Ocultas no código, encontram-se strings específicas como "Mostrar barra de pesquisa" e "Definições da barra de pesquisa".

Isto indica que a Google está a trabalhar numa opção simples que permitirá ocultar completamente a barra de pesquisa. Além disso, o informador Mystic Leaks partilhou um vídeo onde mostra como será possível remover a barra de pesquisa inferior. Há também uma antevisão das novas opções de personalização. Esta é uma grande vantagem para quem utiliza um motor de busca alternativo ou simplesmente considera a barra redundante.

Google tem novidades para breve

Esta mudança não vem sozinha. As versões anteriores do Android 17 beta já tinham introduzido a possibilidade de ocultar o widget "Em resumo". Este widget é incrivelmente útil para alguns — exibindo informações sobre o tempo, voos e até alertas de sismo —, mas, para outros, é apenas poluição visual.

Embora estas características sejam visíveis nas versões beta, devemos manter as expectativas sob controlo. A Google tem um histórico de testar funcionalidades em versões iniciais e depois removê-las antes do lançamento final. No entanto, dada a persistência destes pedidos da comunidade, parece ser o momento certo para a Google os atender.

Se tudo correr como planeado, esta experiência de ecrã inicial "limpo" deverá chegar como parte do pacote de funcionalidades do Pixel em setembro. É uma longa espera, mas para aqueles que há anos desejam recuperar o seu ecrã inicial, é um pequeno preço a pagar por um pouco de liberdade tão necessária.