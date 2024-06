Já conseguiram ativar a nova Siri no iOS 18! Veja como fica esta novidade

A Apple revelou, no WWDC deste ano, muitas novidades associadas à IA e a outras áreas. Uma das que teve uma atenção especial foi a Siri, até por que tem uma nova imagem e novas funcionalidades. A primeira versão do iOS 18 já aflora muito, mas ainda deixou de fora estas novidades. Felizmente há quem tenha conseguido ativar a nova Siri e agora todos podem ver como fica e até repetir o processo.

Já conseguiram ativar a nova Siri

É um dado adquirido que a mudança está a caminho da Siri. Esta assistente virtual da Apple deixará de ser uma simples esfera na parte inferior do ecrã para assar a colorir a moldura do iPhone. Esta mudança transformou completamente a interface e agora qualquer utilizador com um iPhone com a primeira versão do iOS 18 pode experimentar a novidade.

Embora os novos recursos realmente interessantes da Siri, sob a marca Apple Intelligence, só sejam lançados dentro de alguns meses, há já novidades visíveis. A mais relevante delas é a nova interface, que ainda não foi disponibilizada de forma pública e oficial. Deverá chegar em breve, mas por agora não está acessível.

Así es ma nueva interfaz de Siri en plena acción. pic.twitter.com/2YLvwSMnmL — Fran Besora (@ifrnb) June 18, 2024

Esta é a interface para o iOS 18

Quem não quiser esperar para ver as novidades da Apple para o iOs 18 tem agora uma novidade importante. A nova Siri já foi ativada e o processo pode ser repetido por qualquer um que tenha um iPhone com a primeira versão de testes do iOS 18. Não é um processo simples, mas que qualquer um pode realizar.

Quem quiser experimentar esta novidade precisará descarregar um arquivo especial e usar um programa para transferi-lo para o iPhone. Esta informação é avançada por quem conseguiu descobrir este processo e aqui pode ser vista com detalhe e com toda a informação. Não se sabe se esta forma é uma falha da Apple ou algo que a marca colocou de forma escondida.

OMG! La nueva interfaz de Siri ya se puede activar, aunque sigue siendo la de siempre. pic.twitter.com/RAwsdyIEPm — Fran Besora (@ifrnb) June 18, 2024

Apple prepara mais novidades no iPhone

Ainda que seja um processo não oficial e que altera o iOS 18, esta é a única forma de ver o que a Siri está a preparar para receber. Esta animação é completamente diferente do que esta assistente virtual disponibilizava e que agora está totalmente diferente.

Recordamos que este processo não é oficial e que poderá trazer problemas para o iOS 18 e para o bom funcionamento do iPhone, podendo obrigar a apagar todos os dados. Ainda assim, mostra claramente como será a Siri no futuro e como as animações do iPhone vão ser totalmente diferentes.