E Porque Hoje é Sexta

Uma rapariga estava de casamento marcado, e na véspera do casamento, a noiva, muito aflita, diz para a mãe:

- Mãezinha, já não vai haver casamento... o meu noivo fugiu para Moçambique.

- Ó filha anda ali para o quarto para me explicares isso melhor.

O pai da noiva, vendo que a filha e a esposa não queriam falar diante dele, antecipa-se e, sorrateiramente, esconde-se debaixo da cama para ouvir a conversa.

As duas vão para o quarto e diz a filha:

- Sabe, mãezinha, o Tó descobriu que eu o traí com o melhor amigo dele e, por isso, resolveu fugir para Moçambique...

- Ó filha!... foi só por isso??? Valha-me Deus! Então eu, na véspera de casar com o teu pai, também dormi com um amigo dele e... passados 9 meses... nasceste tu! Não foi por isso que o casamento deixou de realizar-se.

E diz o marido lá debaixo da cama:

- Mais um para Moçambique!!!