Impressoras 3D Artillery: Transforme a sua criatividade em objetos reais

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Venha conhecer impressoras 3D Artillery de diferentes gamas, para exigências diferentes.

Impressora 3D Artillery Hornet

A Artillery Hornet é a opção mais acessível em destaque. Esta impressora tem uma área de impressão de 220 x 220 mm e uma altura de 250mm e imprime com os materiais comuns de filamento PLA, TPU, PETG, entre outros. Permite imprimir diretamente de um cartão de memória.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm e a impressão é feita sobre uma plataforma em vidro temperado.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 60 a 100 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão ajustado a tal configuração, ainda que não seja uma variação muito grande.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão e no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou. Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D Artillery Hornet está disponível por 130,07 € com o código de desconto 3DHORNET.

Artillery Hornet

Artillery Genius Pro

A Artillery Genius Pro apresenta uma área de impressão de 220 x 220 mm, tal como o modelo anterior. A resolução é de 0,1mm a 0,35mm e suporta filamento comum de 1,75mm. Para imprimir os objetos pode haver ligação por cartão de memória ou USB.

Este modelo apresenta um sensor de filamento que deteta sempre que existe uma rotura, o que faz com que a peça não fique prejudicada na sua construção. A base de impressão é feita de vitrocerâmica.

Segundo o fabricante, esta impressora tem grande estabilidade, permitindo movimentos de impressão mais rápidos garantindo a definição da impressão.

A impressora 3D Artillery Genius Pro está disponível por 242,64 € com o código de desconto 3DGENIUS.

Artillery Genius Pro

Artillery Sidewinder-X2

Finalmente, há que destacar a Artillery Sidewinder-X2. Esta é uma impressora mais robusta e que garante maior detalhe na impressão. A plataforma de impressão é feita em vidro temperado, o que garante uma maior estabilidade da temperatura.

Tal como os outros modelos, inclui as tecnologias de deteção de quebra de filamento, de pausa na impressão em caso de falha de energia. A resolução é de 0,1mm a 0,35mm, tem uma velocidade de impressão de 60mm/s a 150mm/s e suporta filamento comum de 1,75mm. Para imprimir os objetos pode haver ligação por cartão de memória ou USB.

A área de impressão é superior às outras opções em destaque, com 300 x 300 mm e 400 mm de altura, o que dá para criar peças maiores do que as opções mais comuns do mercado.

A Artillery Sidewinder-X2 está disponível por 250,78 € com o código de desconto X2PRINTER.

Artillery Sidewinder-X2