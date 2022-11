Maior fabricante de gráficas da China vai demitir 33% dos seus trabalhadores

O mundo está a arcar com as consequências da guerra e a atravessar por uma fase difícil ao nível económico e industrial. No entanto, paralelamente a esta realidade, temos o braço de ferro comercial e tecnológico entre a China e os Estados Unidos da América, uma situação que se tem vindo a intensificar ao longo dos tempos.

E as últimas informações vindas do setor da indústria indicam que, devido às restrições dos EUA, a Biren Technology, que é a maior fabricante de placas gráficas chinesa, vai demitir nada menos do que 33% dos seus trabalhadores.

Biren Technology vai despedir 33% dos seus trabalhadores

Os problemas e as restrições impostas pelos EUA à China, numa clara tentativa de diminuir a força e o poder da indústria chinesa, e não só, estão a trazer vários dissabores às empresas do país asiático.

De acordo com as mais recentes informações, a Biren Technology, que é a maior fabricante de placas gráficas da China, vai agora levar a cabo uma onda de demissões em massa e despedir 33% dos seus trabalhadores.

Com as restrições impostas, uma das condicionantes foi a proibição da gigante taiwanesa TSMC poder vender chips à Biren. Assim sendo, logicamente que não havendo chips, não há trabalho e, portanto, os trabalhadores começam a ser uma despesa sem originarem lucro. Desta forma, a Biren, tal como eventualmente outras marcas, começou a cortar os custos excessivos atualmente, mas que não o eram há apenas algumas semanas.

O chip gráfico profissional BR100 da fabricante chinesa tinha muitos trunfos na manga e foi desenhado para competir com o Nvidia A100 ou o H100. Mas os Estados Unidos acabaram com esta possibilidade com as novas imposições e bloqueios.

A Biren Technology foi fundada no ano de 2019 por Zhang Wen e está sediada em Shanghai, que é a maior cidade da China.

