E Porque Hoje é sexta

A Professora pergunta na sala de aulas:

- Luizinho qual é a profissão de teu pai?

- Advogado, Sra. Professora.

- E a do teu pai, Mariasinha?

- Engenheiro.

- E o teu, Aninhas?

- O meu pai é médico

-E o teu pai, Pedrinho, o que faz?

-Ele... Ele é dançarino numa boate gay!

- Como assim? (pergunta a Professora, surpresa)

- Sra. Professora, ele dança na boate vestido de mulher, com uma cuequinha minúscula de lantejoulas; os homens passam-lha a mão e enfiam dinheiro no elástico da cuequinha e depois saem para se divertirem juntos.

A Professora rapidamente dispensou todos os alunos, menos o Pedrinho. Ela caminha até ao miúdo e novamente pergunta:

- Ora diz-me lá, o teu pai realmente faz isso?

- Não, Sra. Professora. Agora que a sala está vazia, eu posso dizer-lhe:

- Ele é Deputado na Assembleia da República..... Mas eu tenho vergonha de dizer isso na frente dos outros!!!

E não te esqueças:

A Assembleia da República é um lugar que:

Se colocar grades vira um jardim zoológico,

Se construir um muro vira cadeia,

Se montar tenda em cima vira circo,

Se colocar lanternas vermelhas vira casa de prostituição

Se puxar o autoclismo não sobra ninguém.