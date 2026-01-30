E Porque Hoje é sexta
E Porque Hoje é Sexta em dias de tempestade tem como missão trazer a luz. Portanto, sente-se e desfrute de um bom momento de humor, com imagens paridas por todo este planeta.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v940 [21.6 MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
O chefe diz à secretária:
- A menina quer boleia?...
- Claro, respondeu ela, e entrou no carro.
Chegando ao edifício onde ela mora, ele parou o carro para que ela saísse e ela convidou-o para subir até à sua casa.
- Não quer tomar um cafezinho, um whisky, ou alguma coisa?
- Não, obrigado, tenho que ir para casa.
- Imagine, o chefe foi tão gentil comigo, vamos entrar só um pouquinho.
Ele subiu, e atendeu ao pedido da moça.
Ao chegarem no apartamento, ele tomava o seu drink enquanto ela foi para dentro e voltou, toda gostosa e perfumada.
Depois de alguns beijos, uns amassos, quem pode aguentar ?!?!?!!..
Ele "caiu", literalmente..
Fez sexo com a secretária e acabou por adormecer.
Por volta das 4:00 h da manhã, acordou, olhou no relógio e levou o maior susto.
Aí, pensou um pouco e perguntou à secretária:
- Arranjas-me um lápis?
Ela entregou-lhe o lápis, ele pegou, colocou atrás da orelha e foi para casa..
Lá chegando, encontrou a mulher louca de raiva e ele foi logo contando...
- Tenho algo para te dizer...
Quando saí do trabalho dei boleia à minha secretaria, depois que chegamos no prédio onde ela mora, ela convidou-me para subir e me ofereceu um drink, em seguida, ela foi para o banho e retornou com uma camisola transparente e muito linda, e após vários goles acabamos indo para a cama e fizemos sexo, de seguida adormeci e acordei agora há pouco...
A mulher deu um berro e falou:
- Seu mentiroso sem vergonha!!!...Apanhei-te! Estiveste no bar a jogar às cartas com os teus amigos!! Nem sabes mentir!
- Até te esqueceste do lápis atrás da orelha!...
- Seu aldrabão, e ainda se arma em machão!!!!
Chegou um tipo ao bar e gritou:
- Eh aí? Dê-me um copo de tinto!
O empregado encheu o copo e avisou:
- Aqui toda a gente que bebe um copo deita pró chão um pouco e oferece ao santo!
O freguês fez um manguito com o braço.
- Aqui, oh! Pró santo eu faço um manguito!
No mesmo instante o braço dele endureceu de tal forma que não se mexia.
- O que aconteceu? - gritou o homem, desesperado.
- O senhor ofendeu o santo e foi castigado.
Mas como é a primeira vez que o senhor vem ao bar, vou resolver isso.
O empregado chamou todos os fregueses e pediu que rezassem.
O braço do sujeito foi voltando ao normal.
Um velhinho viu tudo e ficou impressionado , dirigiu-se ao empregado, pediu um copo e bebeu de uma só vez.
O empregado perguntou:
- E pró santo?
O velhinho baixou as calças e tirou o dito pra fora:
- Aqui pró santo...!
O pau endureceu na hora.
O velhinho sacou uma arma e gritou:
- Se alguém rezar aqui, MORRE!!!!!!!!
A Professora pergunta na sala de aulas:
- Luizinho qual é a profissão de teu pai?
- Advogado, Sra. Professora.
- E a do teu pai, Mariasinha?
- Engenheiro.
- E o teu, Aninhas?
- O meu pai é médico
-E o teu pai, Pedrinho, o que faz?
-Ele... Ele é dançarino numa boate gay!
- Como assim? (pergunta a Professora, surpresa)
- Sra. Professora, ele dança na boate vestido de mulher, com uma cuequinha minúscula de lantejoulas; os homens passam-lha a mão e enfiam dinheiro no elástico da cuequinha e depois saem para se divertirem juntos.
A Professora rapidamente dispensou todos os alunos, menos o Pedrinho. Ela caminha até ao miúdo e novamente pergunta:
- Ora diz-me lá, o teu pai realmente faz isso?
- Não, Sra. Professora. Agora que a sala está vazia, eu posso dizer-lhe:
- Ele é Deputado na Assembleia da República..... Mas eu tenho vergonha de dizer isso na frente dos outros!!!
E não te esqueças:
A Assembleia da República é um lugar que:
Se colocar grades vira um jardim zoológico,
Se construir um muro vira cadeia,
Se montar tenda em cima vira circo,
Se colocar lanternas vermelhas vira casa de prostituição
Se puxar o autoclismo não sobra ninguém.
Fui ao bar e bebi uma aguardente da boa, mas tão boa que resolvi levar 10 garrafas para casa, mas a minha mulher obrigou-me a deitar tudo fora.
Peguei na primeira garrafa, bebi um copo e deitei o resto na pia. Peguei na segunda garrafa, bebi outro copo e deitei o resto na pia. Peguei na terceira garrafa, bebi o resto e deitei o copo na pia.
Peguei na quarta garrafa, bebi na pia e deitei o resto no copo.Peguei no quinto copo, deitei a rolha na pia e bebi a garrafa.
Peguei na sexta pia, bebi a garrafa e deitei o copo no resto. A sétima garrafa eu peguei no resto e bebi a pia. Peguei no copo, bebi no resto e deitei a pia na oitava garrafa.
Deitei a nona pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto. Ao décimo copo, eu peguei na garrafa no resto e deitei-me na pia.
Não me lembro o que fiz com a minha mulher.
Vídeos
Vamos lá, pior do que está não fica
Imagens impressionantes da tempestade
Passaram quase 48 horas da noite mais intensa da tempestade, mas só agora começa a perceber-se a real dimensão dos estragos. Numa aldeia de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, uma jovem estava a filmar a intempérie no quarto quando, de repente, a casa voou.… pic.twitter.com/gFOoVYiOBV
— SIC Notícias (@SICNoticias) January 30, 2026
Que grande golo olímpico de Rúben Neves
Sem pedir licença, Rúben Neves inaugurou o marcador de canto olímpico 🥵#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #AlHilal #betclicsaudita pic.twitter.com/bcl2OoqNFm
— sport tv (@sporttvportugal) January 29, 2026
Vejam este palerma a destruir a TV após o golo de Trubin
Mohamed Henni. 😭💀 pic.twitter.com/acLUbEeOFo
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 28, 2026
Malta que faz coisas incríveis
Malta depois dos 40
When you meet up with your friends over 40 pic.twitter.com/0atNGG32bM
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 30, 2026
Um dia vai correr mal!!!
When your ice cream order comes with extra charm 🥰 pic.twitter.com/V13cRvKOaA
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 30, 2026
Agora corre... ou rebola!
That was so hard pic.twitter.com/fDvN9FYHRd
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 29, 2026
Naaa quero comer sem stress!!!
You chose good food to be the last one you make pic.twitter.com/rBO9KjfZnv
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 29, 2026
Haja quem seja inteligente
Some people have brilliant ideas pic.twitter.com/4mVQyhcLYU
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 29, 2026
Velhos e novos hábitos para dormir
Mum of the Year pic.twitter.com/IGrzlO0Za0
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 28, 2026
Contam-lhes vocês ou conto eu?
they made their grandma think GTA was the actual news pic.twitter.com/APQ6SQLqXk
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) January 30, 2026
Vai durar uma semana, a obra, minha senhora
« You will be paid per hour » pic.twitter.com/14gUU3dvoI
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) January 30, 2026
Pois, são meios de pagamento modernos!!!
Everything is becoming modern now pic.twitter.com/GdWyrAARsk
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) January 30, 2026
Imagens que viralizaram na web esta semana
