E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, e temos de ir buscar a malta da manif em Gaza, deixamos umas imagens que, estas sim, são de humor genuíno. BOM FIM DE SEMANA.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v923 [21MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Diz um homem super contente:
- Senhor padre, achei a sua missa do caraças!
Responde o padre:
- Agradeço que não use essa linguagem na casa do Senhor…
Insiste o homem:
- Do caraças… Estou-lhe a dizer!
O padre repete:
- Se continua com essa linguagem, vou ter de lhe pedir para sair da igreja.
Continua a o homem:
- Gostei tanto que meti duzentos euros na caixa das esmolas!
Diz o padre:
- Fodasse!
A Ritinha fazia anos e convidou todos os amigos para o seu
aniversário, e disse:
- Quando chegarem a minha casa tocam à campainha com a testa!
Ficou tudo intrigado…
– Com a testa?! Porquê?
– Com certeza que não estão a pensar vir de mãos a abanar, pois não?
Um gajo estava numa cama de hospital. Não tinha pernas nem braços e comia por um tubo. Na hora das visitas a família foi vê-lo.
De repente passa no corredor uma enfermeira toda grossa e o gajo grita:
– Ó ENFERMEIRA, FAZ-ME UM br$%&#$ !
O pai, ao ouvir aquilo diz:
– Meu filho, não devias dizer essas coisas, Deus castiga!
– E faz o quê? Despenteia-me?
Mãe, mãe, de onde viemos??
– Filho o homem é descendente de Adão e Eva.
– Mas o pai disse-me que o homem descende do macaco.
– Uma coisa é a família de teu pai, outra coisa é a minha.
O que é a Política?
O filho fala para o pai:
- Pai, eu preciso fazer um trabalho para a escola, posso fazer uma pergunta?
- Claro meu filho. Qual é a pergunta?
- O que é Política, pai?
- Bem, vou usar a nossa casa como exemplo:
Sou eu quem traz dinheiro para casa, então sou o "Capitalismo".
A tua mãe administra (gasta) o dinheiro, então ela é o "Governo".
Como nós cuidamos das tuas necessidades, então tu és o "Povo".
A empregada é a "Classe trabalhadora", e o teu irmão bebé é "O Futuro".
Entendeste, meu filho?
- Mais ou menos, pai. Vou pensar...
Naquela noite, acordado pelo choro do irmão bebé, o miúdo foi ver o que se estava a passar. Descobriu que o bebé tinha sujado a fralda e estava todo sujo.
Foi ao quarto dos pais, mas a mãe estava num sono muito pesado. Então, foi ao quarto da empregada e viu, através da fechadura, o pai na cama com a empregada. Como os dois nem percebiam as batidas que ele dava na porta, voltou para quarto e dormiu.
Na manhã seguinte, ao pequeno-almoço, ele falou pró pai:
- Pai, agora acho que entendi o que é Política!
- Ótimo, filho! Então explica-me...
- Bom pai, enquanto o Capitalismo "come" a Classe Trabalhadora, o Governo dorme profundamente. O Povo é totalmente ignorado e o Futuro está esquecido!
Vídeos
Não é sobre sapos ou bonecos
Joana Marques faz a festa
🎉 Joana Marques absolvida! Venceu a liberdade de expressão, criativa e artística. É um dia especial.
Parabéns e obrigado @joanamarques140 pic.twitter.com/D1D9eQdLLf
— André Pinção Lucas (@APincaoLucas) October 3, 2025
Deve doer, não?
Putin que pariu! Lisboa?
"Não vou enviar mais drones nem para França, nem para a Dinamarca, Copenhaga. Para onde mais eles voam? Para Lisboa": https://t.co/US7jwJQarJ pic.twitter.com/skvHXKhxoM
— SIC Notícias (@SICNoticias) October 3, 2025
Carayyyy
Demolição Central a Carvão de Sines
A paisagem de Sines recuou cerca de 40 anos. A #demolicao das chaminés da desativada Central a Carvão de #Sines da #edp. pic.twitter.com/BoVQihEAei
— João Tiago (@jptiago) October 2, 2025
Momento em que Marinha israelita interceta e detém ativistas da flotilha
Marinha de Israel intercepta 40 barcos com ativistas rumo a Gaza 📺 Confira ao vivo: https://t.co/KHV4SyIxsm #JornalDaManhã pic.twitter.com/dGW1iuoyrO
— Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 3, 2025
