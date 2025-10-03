E Porque Hoje é Sexta

O que é a Política?

O filho fala para o pai:

- Pai, eu preciso fazer um trabalho para a escola, posso fazer uma pergunta?

- Claro meu filho. Qual é a pergunta?

- O que é Política, pai?

- Bem, vou usar a nossa casa como exemplo:

Sou eu quem traz dinheiro para casa, então sou o "Capitalismo".

A tua mãe administra (gasta) o dinheiro, então ela é o "Governo".

Como nós cuidamos das tuas necessidades, então tu és o "Povo".

A empregada é a "Classe trabalhadora", e o teu irmão bebé é "O Futuro".

Entendeste, meu filho?

- Mais ou menos, pai. Vou pensar...

Naquela noite, acordado pelo choro do irmão bebé, o miúdo foi ver o que se estava a passar. Descobriu que o bebé tinha sujado a fralda e estava todo sujo.

Foi ao quarto dos pais, mas a mãe estava num sono muito pesado. Então, foi ao quarto da empregada e viu, através da fechadura, o pai na cama com a empregada. Como os dois nem percebiam as batidas que ele dava na porta, voltou para quarto e dormiu.

Na manhã seguinte, ao pequeno-almoço, ele falou pró pai:

- Pai, agora acho que entendi o que é Política!

- Ótimo, filho! Então explica-me...

- Bom pai, enquanto o Capitalismo "come" a Classe Trabalhadora, o Governo dorme profundamente. O Povo é totalmente ignorado e o Futuro está esquecido!