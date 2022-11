EA Sports revela atualizações de FIFA World Cup 2022

A EA Sports encontra-se a preparar a chegada do Mundial (FIFA World Cup 2022) a FIFA 23 e, recentemente, revelou mais novidades sobre esse momento.

Venham conhecer as novidades e o que podemos esperar.

Eis que a EA Sports revelou novidades a caminho de FIFA 23 com o objetivo de trazer a jogo, o Campeonato do Mundo de Futebol, o FIFA World Cup 2022.

Escusado será reforçar que os jogadores poderão descarregar gratuitamente a atualização do Campeonato do Mundo a partir de 9 de novembro de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, e Xbox One. Adicionalmente, vão poder ainda experimentar o que é disputar a competição mãe do futebol mundial de seleções em FIFA Mobile, a partir de 8 de Novembro de 2022.

"A cada quatro anos, o Campeonato do Mundo apresenta uma oportunidade única para juntar o mundo do futebol, e estamos entusiasmados por providenciarmos uma experiência imersiva aos fãs de futebol em todo o mundo", disse Nick Wlodyka, SVP, GM, EA SPORTS FC. "O nosso primeiro jogo de futebol de sempre foi construído à volta do futebol internacional e temos estado a construir com base nessa experiência desde então. É espetacular ver como os fãs experienciam verdadeiramente os altos, baixos e tudo o que fica no meio que apenas pode ser sentido quando todo o mundo se une através do desporto rei".

Em FIFA 23, poderemos participar com qualquer uma das 32 nações qualificadas para a competição, desde o jogo de abertura até ao jogo final.

Para quem pretenda algo mais pessoal, existirá a possibilidade de personalização do próprio torneio, ou seja, de se poder escolher os grupos e colocar algumas equipas que não se qualificaram. No Online Tournament Mode, os fãs vão confrontar-se através das fases a eliminar como qualquer equipa qualificada, com o objetivo de alcançar a glória contra outros jogadores de todo o mundo.

Entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o FIFA World Cup: Live, estará disponível em FIFA 23. Diferente de tudo o que já foi visto num FIFA, esta nova experiência "ao vivo" será atualizada tanto na fase de grupos como na fase a eliminar do torneio, permitindo aos jogadores seguirem com as formações autênticas de cada equipa em cada jogo. Adicionalmente, os fãs podem reescrever a história ao mudarem os resultados de qualquer jogo passado.

Com Your FIFA World Cup, poderemos escolher uma nação, selecionar um ponto de partida de dias de jogo atuais ou passados e jogar um torneio de um jogador, a partir do progresso até à data do mundo real – incluindo formações, estatísticas de partidas e classificações do torneio até à data – deixando-os controlarem o destino da sua equipa favorita.

Destaque ainda para algumas ofertas únicas que vão ocorrer no período festivo e que irão melhorar a experiência do FIFA Ultimate Team, com novas campanhas FUT a serem lançadas entre 11 de novembro e 23 de dezembro. À medida que os jogadores se preparam para o torneio, a EA vai dar início ás hostilidades com items ao vivo que recebem atualizações de progressão baseado no progresso de cada nação ao longo da jornada. Equipamentos autênticos, decorações de estádio, visuais, bolas da partida, comentários dedicados e mais irá carregar os fãs durante todo o percurso até à final onde será coroado o campeão do mundo.

Influenciado pelo evento "World Cup Path to Glory", que decorre de 11 a 23 de novembro, os jogadores de FUT podem aguardar unique World Cup Heroes únicos, apresentados numa carta Hero exclusiva do Campeonato do Mundo.

À medida que começa a fase a eliminar, a EA vai celebrar os momentos mais impactantes no Campeonato do Mundo até à data, celebrando momentos chave da qualificação que cativaram o mundo. Assim que chegarem os quartos de final, os fãs de FIFA serão presenteados por uma nova classe de World Cup FUT Phenoms, que vão melhorar a performance de algumas das maiores estrelas do futebol.

Finalmente, à medida que o Campeonato do Mundo se aproximar do fim, FIFA 23 vai celebrar os melhores jogadores do torneio, coroando-os como membros da Team of the Tournament e irá galardoá-los com melhorias permanentes.

Tudo isto estará disponível gratuitamente para FIFA 23 na PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, e Xbox One a partir de 9 de novembro, com atualizações FUT a partir de 11 de novembro.

Por outro lado, o entusiasmo irá continuar no próximo verão quando as mulheres tomarem o palco no FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023, sendo que a EA Sports irá partilhar mais detalhes sobre esta atualização no futuro.