Uma das notícias que marcou a semana que passou foi, sem dúvida, a compra da rede social Twitter pelas mãos de Elon Musk, o carismático dono da popular marca de carros elétricos e autónomos Tesla. Esta aquisição já há muito que era esperada, mas contou com vários avanços e recuos e muitos tweets caricatos, muitos deles produzidos pelo agora dono da plataforma.

Mas vários utilizadores estavam contra esta compra, sendo que vários deles já começaram a eliminar as suas contas. Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos digam se vão deixar, ou já deixaram, o Twitter depois da compra de Elon Musk. Participem!

Vai deixar, ou já deixou, o Twitter depois da compra de Elon Musk?

A possibilidade de Elon Musk comprar o Twitter já existe há vários meses, sendo que a intenção da compra foi anunciada em abril deste ano, por um valor de 44 mil milhões de dólares. Na altura questionámos os leitores, e a maioria disse que não ficou apreensivo com esta notícia. Mas, passado pouco menos de um mês, esta compra ficou suspensa pois as partes não chegaram a um consenso.

No início de outubro, a compra pareceu estar em condições de ser negociada, e Musk até apareceu na sede do Twitter com... um lavatório. No dia 28 de outubro, Musk torna-se finalmente dono da rede social do pássaro azul e já demitiu a antiga direção da empresa.

Como consequência, muitos utilizadores 'correram' à procura de uma forma de apagar a sua conta no Twitter, sendo que nós também ensinámos como poderia exportar os seus dados antes de eliminar o perfil.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos digam se vão deixar, ou já deixaram, a rede social Twitter depois da compra de Elon Musk. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Vai deixar, ou já deixou, o Twitter depois da compra de Elon Musk? Não. (73%)

Sim. (27%) Total Votos: 528 Loading ... Loading ...

