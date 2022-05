Maioria dos leitores não ficaram apreensivos com a compra do Twitter por Elon Musk

Uma das notícia que tem marcado a atualidade do mundo tecnológico é, sem qualquer dúvida, a venda do Twitter ao carismático dono da empresa Tesla por um valor de 44 mil milhões de dólares. A compra aconteceu no dia 25 de abril e é um tema com muitos contornos que tem dado pano para mangas.

Recentemente, na nossa questão semanal, quisemos saber se os leitores ficaram apreensivos com a aquisição do Twitter por Elon Musk. Vamos conhecer os resultados.

Fica apreensivo com a aquisição do Twitter por Elon Musk?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.475 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, verifica-se que a esmagadora maioria dos leitores, com 73% dos votos, respondeu que não fica apreensivo com a aquisição do Twitter pelas mãos de Elon Musk (1.074 votos). Por sua vez, apenas 27% responderam que sim, indicando que esta compra da popular rede social os deixa algo inquietos e reticentes (401 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Nos comentários deixados pelos leitores ao artigo com esta questão, as opiniões dividem-se. Mas, para quem respondeu positivamente à pergunta, uma das preocupações é a intenção do dono da Tesla em tornar a rede social num local onde impera a liberdade de expressão, podendo assim levar a que os extremistas possam "debitar todo o seu ódio" sem que haja regras, limites ou consequências.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se ficou apreensivo com a aquisição do Twitter por Elon Musk.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Qual o sistema operativo do seu smartphone? iOS

Android

Outro Ver Resultados Loading ... Loading ...

