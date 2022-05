Elon Musk: Compra do Twitter está “temporariamente suspensa”

Nos últimos tempos a rede social Twitter tem sido tema de discussão pelo facto de Elon Musk a pretender adquirir. O negócio parecia estar bem encaminhado e até fechado, mas há agora uma novidade.

Segundo Elon Musk, o acordo para compra do Twitter está "temporariamente suspenso". Saiba qual a razão.

Musk quer saber se o número de contas falsas/spam no Twitter representam menos de 5% dos utilizadores

Elon Musk revelou, esta sexta-feira, que o acordo de 44 mil milhões de dólares (cerca de 41 mil milhões de euros) para comprar o Twitter está temporariamente suspenso. Tal posição deve-se ao facto de ter questionado o número de contas falsas ou de spam que existem na plataforma.

Segundo o que já revelámos, uma avaliação realizada pela ferramenta SparkToro revela que 53,3% dos seguidores de Elon Musk no Twitter são falsos e não humanos. Estas contas são, na verdade, compostas por bots ou não correspondem a um utilizador real.

Segundo uma publicação no Twitter, Musk diz que está à espera de informações "que corroborem [o] cálculo de que contas falsas/spam representam menos de 5% dos utilizadores".

Após tal anúncio de Elon Musk, as ações da rede social caíram 25% nas negociações pré-mercado.

Elon Musk chegou a acordo com os acionistas do Twitter para a compra da rede social em abril. Musk quer criar uma rede livre, mas tem sido alvo de algumas críticas por parte de utilizadores pelo facto de normalmente bloquear utilizadores que não concordam com as suas ideias.

Por agora resta esperar por cenas dos próximos episódios e saber qual será o final desta história.