Uma das promessas de Elon Musk ao comprar o Twitter é que irá limpar esta rede e eliminar todas as contas fantasmas e os robots que populam este universo virtual. Este é um problema bem conhecido e que até agora não foi possível resolver.

Parece ser uma missão que não será facilmente tratada e que aparentemente terá de começar no próprio Elon Musk. Uma avaliação revelou agora que a conta do futuro dono do Twitter é maioritariamente seguida por contas falsas.

Todos conhecem a relação especial que Elon Musk tem com o Twitter. Esta é a sua rede social favorita e um dos seus canais favoritos para comunicar com os seus seguidores e todos os que querem estar ligados a este que muitos consideram um visionário.

Ao conseguir comprar o Twitter, Elon Musk assumiu um papel que não era esperado. Parece querer ser o salvador desta rede social e impor as medidas que esta precisa para conseguir tornar-se um ponto de liberdade de expressão e livre de todos os problemas que se reconhecem.

And authenticate all real humans — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

Algo que Elon Musk prometeu eliminar são as contas que não são usadas por humanos e que existem espalhadas pelo Twitter. Parece querer fazer da eliminação de contas falsas e de robots um dos seus cavalos de batalha.

O problema é que uma avaliação agora realizada pela ferramenta SparkToro revela que 53,3% dos seguidores de Elon Musk no Twitter são falsos e não humanos. Estas contas são, na verdade, compostas por robots ou não correspondem a um utilizador real.

Do que é revelado, estas contas são ou demasiado recentes ou estão paradas há demasiados dias. Há ainda a questão da utilização de demasiados valores padrão do Twitter ou apresentarem links associados que não existem. Tido em conta foi também a publicação anormalmente grande de mensagens por dia.

Com quase 85 milhões de seguidores, a conta de Elon Musk é a oitava maior do Twitter representa de forma clara o cenário que vai ser encontrado. Caso se foque neste ponto, como prometido, terá em mãos um problema grande para resolver.