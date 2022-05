Como ferramentas essenciais que são hoje em dia, os smartphones estão constantemente ligados à Internet e a trocar informação. Este é o ponto de contacto principal dos utilizadores com o resto do planeta e com os seus muitos contactos.

Claro que precisamos de ter um bom acesso à Internet e com velocidades elevadas. Isso nem sempre é possível e temos de recorrer a ferramentas para medir o seu estado. Quem tem um smartphone Xiaomi tem a possibilidade de fazer esses testes sem ter de instalar nada.

A MIUI está repleta de ferramentas simples, mas muito úteis para os utilizadores. Estas garantem muito mais do Android e evitam aos utilizadores estarem a instalar constantemente novas apps e a trazer para os smartphones mais lixo desnecessário.

Um dos testes que muitos querem e precisam é o da velocidade de acesso à Internet. Esta medição dá aos utilizadores uma medida de comparação para garantir que caso existam problemas se consiga identificar a sua origem e saber potencialmente como o resolver.

Num smartphone Xiaomi não precisam de instalar qualquer app e há uma ferramenta nativa para medir a velocidade de acesso à Internet. Abram as Definições e depois entrem na área associada ao Wi-Fi, descendo ao final da lista das redes disponíveis.

Aqui encontram a opção Definições adicionais, que devem abrir, para encontrar várias opções disponíveis. A opção que procuram está no topo e chama-se Testar a rede. De imediato encontram o teste de velocidade de acesso à Internet.

Ao carregarem na opção Testar rede de imediato começam as medições do acesso à Internet, sendo avaliados vários pontos. No final é apresentado ao utilizador uma avaliação e conseguir manter aqui uma os valores de testes permanentes, bem com as apps que estão a consumir.

Esta é uma ferramenta que muitos podem usar de forma constante para avaliar a sua ligação à Internet. De forma simples e rápida conseguem saber se os problemas que existem estão no smartphone, ma ligação ou noutro qualquer elemento.