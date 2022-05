Vendas da Nintendo Switch devem cair 10% devido à escassez de componentes

Se achava que a falta de componentes já era um problema que pertencia ao passado, pode então começar a pensar de outra forma. E até já o próprio CEO da Intel acredita que esta situação se mantenha pelo menos até ao ano de 2024.

E há agora mais detalhes a reforçar essa possibilidade pois de acordo com novas análises do setor, as vendas da popular consola Nintendo Switch deverão cair em cerca de 10% devido à escassez de componentes.

Nintendo Switch: Vendas devem cair 10% por falta de componentes

Segundo os dados recentemente revelados pelo canal Nikkei, estima-se que, este ano, as vendas da Nintendo Switch tenham uma quebra a rondar os 10% devido à escassez de componentes que ainda se mantém bem presente no setor. Para além disso, este problema também poderá ser causado pela interrupção e suspensão que afeta a rede de logística e fornecimento provocados pelo aumento de casos de COVID-19 que está a voltar a revelar-se na China.

De acordo com o canal, a empresa japonesa espera vender cerca de 20 milhões de unidades da sua consola de videojogos neste atual ano fiscal. Tal valor representa assim uma descida de 10% face ao ano anterior e 20% a menos do que o apresentado em 2020, ano em que o confinamento da pandemia promoveu significativamente a venda destes equipamentos, sendo que nessa altura foram vendidas 28,83 milhões de Nintendo Switch.

A empresa de videojogos, sediada em Kyoto, tem como objetivo aumentar a sua produção. No entanto está a ter dificuldades devido à prolongada escassez de chips, às constantes suspensões na rede de fornecimento global e, para complicar ainda mais, a guerra da Rússia contra a Ucrânia também está a afetar a produção de chips.

Desta forma, para compensar esta esperada queda nas vendas das consolas, a Nintendo pretende vender mais ao nível do software. Segundo a revista de jogos Famitsu, as vendas japonesas de software Nintendo e Pokémon no ano fiscal de 2021 totalizaram 13,38 milhões de unidades.

Em fevereiro deste ano, o CEO da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse que a Switch superou todas as expetativas de uma consola comum e só agora chegou a meio do seu ciclo de vida.