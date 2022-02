Nintendo Switch supera expetativas e só agora está no meio da vida, diz CEO

O mercado das consolas é um dos mais atrativos para os utilizadores no geral e, claro, para os jogadores no particular. Este segmento conta já com várias opções de peso, e mais outras estão para chegar em breve, como a Steam Deck da Valve, que poderá competir com a Switch da Nintendo.

Mas agora o CEO da Nintendo disse que a Switch superou todas as expetativas de uma consola comum e só agora chegou a meio do seu ciclo de vida. Desta forma, ainda teremos o equipamento da empresa japonesa por mais alguns anos entre nós.

A Nintendo Switch é uma das consolas mais populares no setor dos videojogos, sendo o equipamento que mais vende atualmente em vários países. Para além disso, os analistas já adiantaram que a consola japonesa deverá também liderar as vendas neste ano de 2022. Foi lançada em março de 2017 e tem então agora quase 5 anos de existência, o que já é um tempo significativo neste género de equipamentos.

Nintendo Switch só agora chegou a meio da vida

No entanto, poder-se-ia pensar que a consola já estaria no final da sua vida, mas parece que só agora a Nintendo Switch chegou a meio do seu ciclo. E essa duração acaba por superar as expetativas de vida de uma consola comum.

Numa reunião com os investidores, Shuntaro Furukawa, CEO da Nintendo, referiu que a Switch não terá um sucessor à altura tão cedo, uma vez que só agora a consola está no meio da sua existência:

Este é o quinto ano desde o lançamento da Nintendo Switch, e o total de vendas de hardware ultrapassou os 90 milhões de unidades. Reconhecemos que o sistema está no ponto médio do seu ciclo de vida. O lançamento da Nintendo Switch – OLED Model também tem contribuído para o contínuo impulso das vendas e agora estamos a oferecer aos consumidores três modelos da Nintendo Switch para combinar com os seus estilos de jogo e estilos de vida, bem como uma ampla variedade de softwares.

O executivo finaliza dizendo ainda que a empresa "acredita que foi estabelecida uma base para o crescimento que excede o que anteriormente se considerava ser um ciclo de vida de um hardware tradicional".

Dados recentes mostram que a Nintendo Switch conseguiu vender 10,67 milhões de unidades entre os meses de outubro e dezembro de 2021. Além disso, ao todo desde o seu lançamento, foram vendidos 103,54 milhões exemplares da consola, um valor que ultrapassa os 101,63 milhões de vendas da Nintendo Wii. Portanto, podemos mesmo dizer que a Switch vendeu mais do que a 3DS e Wii U juntas.