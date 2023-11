PlayStation Portal esgota-se em poucas horas e já está a ser revendida por 457 euros

No que respeita a consolas de jogos, a Sony é a marca que mais conquista jogadores com a sua PlayStation. Recentemente lançou uma espécie de consola portátil, a PlayStation Portal, e as recentes informações indicam que o equipamento já esgotou em poucas horas. Para além disso, os scalpers já começaram a aparecer com revendas e pode encontrar alguns exemplares por 457 euros.

PlayStation Portal esgota e já há revendas...

Foi na passada quarta-feira, dia 15 de novembro, que a Sony lançou oficialmente a sua nova consola portátil PlayStation Portal. Para quem ainda não sabe ou não ouviu falar, este novo equipamento gaming permite ao jogador fazer streaming dos jogos da PlayStation 5, o que faz com que consiga jogar pela consola portátil sem ter que usar a televisão. Esta aposta da empresa japonesa reforça a tendência atual em que as consolas portáteis estão a ganhar cada vez mais popularidade.

Tal como podemos ver através do site oficial, a nova PlayStation Portal chegou ao mercado por um valor de 219,99 euros. Contudo, também podemos ver que a consola portátil se encontra atualmente indisponível.

Esta realidade justifica-se com o facto de o equipamento ter esgotado rapidamente poucas horas após ter sido colocado à venda. Contudo, a Sony já avisou que está a trabalhar para repor o stock, algo que deverá acontecer a partir do dia 22 de novembro. Mas, tal como se previa, os scalpers já começaram a surgir com modelos da PlayStatio Portal para revenda, a preços impressionantes.

Segundo as informações, já se vêem unidades à venda no eBay, por exemplo, por um preço de 329,95 dólares (acima do original de 199,99 dólares). Para além disso, há ainda quem a esteja a vender por cerca de 400 libras, algo como 457 euros. Nas imagens captadas, vemos que, o modelo à venda por 329,95 dólares já havia vendido, até àquele momento, 10 unidades.

Mas ainda não está clara qual a razão deste fenómeno. Por um lado a PlayStation Portal pode realmente ter esgotado devido ao interesse dos jogadores, mas também podem os scalpers ter comprado dezenas de unidades para terem sucesso com as revendas. Resta saber se muitos destes scalpers não vão ficar com as consolas amontoadas depois de a Sony repor o stock das mesmas, ao preço de lançamento.