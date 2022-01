Nintendo Switch deve liderar as vendas de consolas em 2022, dizem analistas

Este ano que está agora a começar já está a ficar marcado pelas habituais previsões dos analistas. Desta vez o foco vai para a área dos videojogos, nomeadamente ao nível das consolas.

Assim, segundo os especialistas, a Nintendo deve liderar as vendas de consolas em 2022, mesmo que com uma ligeira queda devido ao final de ciclo da Switch.

Nintendo deve liderar as vendas de consolas deste ano

Por norma, o site de jogos Game Industry reúne no início dos anos alguns analistas de mercados deste segmento para fazerem algumas previsões para o ano que agora começa. E segundo os detalhes das apreciações dos mesmos, prevê-se que a Nintendo Switch continue a dominar as vendas de consolas, mesmo que o mercado mantenha alguns números de vendas semelhantes aos apresentados em 2021 entre a Playstation, a Xbox e a Nintendo.

Segundo Piers Harding-Rolls, analista da Ampere Analysis, o ano de 2022 deve manter o número de vendas de consolas como os apresentados em 2021. Além disso, o especialista espera que as vendas da Nintendo Switch caiam após "dois nos incríveis para as consolas". O analista diz ainda que "mesmo assim, a família de dispositivos da Nintendo será mais uma vez a best-seller em 2022 com cerca de 21 milhões de unidades vendidas, devido ao lançamento da Switch OLED".

Para além disso, Piers não acredita que a marca japonesa lance uma versão Pro da Switch durante este ano. Por outro lado, ele entende que a marca esteja a preparar o sucessor da consola híbrida para daqui a dois anos, em 2024, quando a PlayStation 5 e a Xbox Series X/S estarão a meio do seu ciclo de existência. O analista prevê que, juntas, a PS5 e a linha da Xbox Series vendam cerca de 28 milhões de unidades, apesar de o equipamento da Sony liderar, mesmo com a falta de stock que se deverá manter.

Já o analista Serkan Toto, da Kantan Games, diz que a apesar de o Mario Kart 8 Deluxe da Switch "continuar a vender muito bem", Mario Kart 9 estará já em pleno desenvolvimento e a Nintendo deverá apresentá-lo ainda este ano. Ele acredita ainda que a marca vai voltar a lançar jogos para smartphones. Quando à Xbox, Toto refere que a Microsoft irá investir mais este ano no Japão. Acredita também que 2022 vai ficar marcado por menos adiamentos de jogos.

Por sua vez, Mat Piscatella, da NPD Group, discorda desta visão e refere que "os desafios trazidos pela pandemia vão continuar a impactar a produção de conteúdo, bem como a produção de hardware e acessórios. Espero que as datas de lançamento sejam mais raras". Para além disso, Piscatella também é da opinião que a Nintendo Switch será o best-seller de 2022, mesmo que com alguma queda devido a estar perto do final do seu ciclo de existência.

