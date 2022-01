Toyota quer desenvolver o seu próprio sistema operativo para carros

Com a tecnologia a integrar-se gradualmente no mercado automóvel, várias são as marcas que anunciam novidades e lançam novos produtos cada vez mais modernos.

E segundo as mais recentes informações vindas do setor, a Toyota também já está preparada para desenvolver o seu próprio sistema operativo para carros.

Toyota quer lançar o seu sistema operativo para carros

De acordo com as informações avançadas pelo canal de notícias Nikkei Asia, a Toyota Motor quer juntar-se à Tesla, à General Motors e à VolksWagen e criar o seu próprio sistema operativo para carros. Segundo os detalhes, a marca quer desenvolver o seu software para automóveis até ao ano de 2025 e pretende que o mesmo abranja várias funcionalidades, desde as funções mais básicas, a aplicações mais avançadas, nomeadamente as relacionadas com a condução autónoma.

O sistema operativo irá designar-se Arene e irá então competir com outros do género já existentes. A Toyota quer que daqui a 3 anos o sistema esteja integrado nos seus veículos e depois pretende disponibilizá-lo para outras empresas parceiras como a Subaru, em conjunto com outras fabricantes e startups que trabalham com carros elétricos e autónomos.

O Arene irá controlar os componentes básicos, como volante, freios e acelerador, e ainda fará a gestão dos sistemas de segurança e das informações sobre localização e tráfego. Para além disso, todos os carros com este sistema operativo, independentemente da marca e do modelo, terão acesso às funções partilhadas. Os utilizadores podem atualizar o sistema online, tal como fazem com o smartphone, conseguindo assim melhorias rápidas de desempenho.

A Toyota pretende disponibilizar o Arene para outras fabricantes com o objetivo de também incentivar outras empresas a criar apps de direção autónoma e outras funções. Além disso, a marca diz que a plataforma se vai tornar mais eficaz à medida que se juntam mais utilizadores e criadores, o que gerará mais dados para se poder criar novos serviços.

Para avançar com o projeto, a empresa japonesa quer aumentar a participação dos especialistas em software nas suas contratações de recém-formados em engenharia para entre 40% a 50% apenas neste primeiro semestre. Este é um objetivo ambicioso, uma vez que anteriormente essa percentagem era de 20%.

E apesar de a Toyota não ter referido quando vai gastar neste investimento, tudo parece indicar que este é o seu grande foco agora. Os planos é de conseguir ampliar a sua força de trabalho neste segmento para até 18.000 funcionários.