Cupra quer trazer o concept car DarkRebel para as estradas

A Cupra assume-se como uma marca de alto desempenho, com foco na inovação e modernidade. Assim sendo, após apresentá-lo como um concept car elétrico, a fabricante revelou querer trazer o DarkRebel para as estradas. A rentabilidade, contudo, sobrepõe-se a esse sonho (para já).

Apresentado pela primeira vez em formato digital, aquando da revelação do SUV elétrico Cupra Tavascan, o DarkRebel foi revelado em formato físico pela primeira vez no ano passado.

Na perspetiva do diretor-executivo da marca, Wayne Griffiths, o coupé desportivo elétrico de dois lugares, que mostra a visão da marca espanhola de um futuro automóvel desportivo, ajudaria a fortalecer a Cupra. Contudo, uma versão de produção do concept car continua a ser "um sonho".

É um carro que eu adoraria fazer, mas só o faremos numa altura em que tivermos dinheiro para o fazer. Ao ter recursos limitados, é preciso estabelecer prioridades, pelo que, obviamente, para mim uma grande prioridade é a próxima geração de Cupra e de automóveis elétricos. O DarkRebel faria um ótimo trabalho para a Cupra em termos de imagem e posicionamento, mas em termos de rentabilidade e volume certamente que não. Poderia ser um verdadeiro divisor de águas para a marca Cupra em algum momento no futuro, mas de momento continua a ser um sonho.

Apesar da vontade do CEO, o DarkRebel não será lançado tão cedo, pois, neste momento, a Cupra tem outras prioridades que proporcionarão lucros muito mais rapidamente, à medida que entra num período que Griffiths espera ser de "crescimento exponencial".

O chefe de design da Cupra, Jorge Díez, disse anteriormente à Autocar que o carro era o resultado de uma marca que pode "verdadeiramente sonhar": "[Sem] herança ou necessidade de manter o ADN, podemos fazê-lo a partir do zero, o que dá milhares de possibilidades, mas é um design emocional, um design humano".

DarkRebel: o concept car elétrico com que a Cupra sonha

O DarkRebel tem 4,5 metros de comprimento, 2,2 metros de largura e 1,3 metros de altura, ou 2,2 metros de altura quando as suas duas portas estão abertas e totalmente estendidas para cima. O concept é elétrico, mas não foram divulgados mais detalhes técnicos.

Os principais elementos de design do conceito incluem os seus novos e impressionantes padrões de iluminação.

O habitáculo apresenta uma disposição de dois lugares com um volante e ecrãs de estilo gaming, concebidos para tirar partido da popularidade da Cupra no mundo dos jogos. Quase todas as funções do habitáculo estão orientadas para o condutor, sendo utilizados materiais sustentáveis

A cor tipo mercúrio e o esquema de cores e acabamentos mais alargados do DarkRebel são o resultado de mais de 270.000 configurações online do conceito desde a sua estreia digital, tendo a Cupra selecionado os esquemas mais populares.