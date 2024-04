WhatsApp terá novidades em breve e conseguirá detetar pessoas próximas

A Meta parece determinada a reinventar o WhatsApp e o que este serviço oferece aos utilizadores. Isso pode ser visto com novidades que têm surgido e que escapam ao que seria esperado. Uma novidade parece estar para breve e será muito útil. Falamos da possibilidade de detetar pessoas próximas e partilhar com elas ficheiros.

Não é segredo que a funcionalidade pessoas próximas existe e está a ser desenvolvido. Esta novidade permitirá a troca de ficheiros de forma mais simples, garantindo ao mesmo tempo que esta acontece de forma mais segura e rápida, na rede local do utilizador.

Agora, na mais recente versão da app para Android do WhatsApp, esta volta a ser vista. Há um refinar das interfaces associadas e novas opções que os utilizadores podem usar quando a novidade for lançada para todos os utilizadores deste serviço de mensagens.

Esta funcionalidade garantirá um controlo total aos utilizadores, que podem escolher se desejam ficar visíveis para outras pessoas próximas, garantindo privacidade e segurança. É importante destacar que a partilha de arquivos é sempre cifrada e os números de telefone ficam ocultos durante todo o processo de descoberta e transferência para maior privacidade.

Claro que o WhatsApp proporcionará aos utilizadores a possibilidade de revogar as permissões autorizadas a qualquer momento através das configurações do dispositivo. Assim, estes voltam a ter um maior controle sobre as suas configurações e preferências de privacidade.

Com esta melhoria é visível o trabalho que o WhatsApp tem feito para criar a funcionalidade pessoas próprias. Poderemos estar ainda longe de ter acesso a uma primeira versão para testes públicos, mas está claro que esta funcionalidade estará próxima de estar pronta para testes alargados.

A Meta continua a melhorar o WhatsApp e a dar-lhe as melhores ferramentas. Há ainda melhorias constantes e a renovação de imagem que tem acontecido ao longo do tempo. A concorrência terá de reagir rapidamente para conseguir acompanhar e ganhar algum do seu espaço.