Now: novo canal de TV na posição 9 da Meo, NOS e Vodafone

Está quase a chegar um novo canal de TV. Chama-se "Now" e de acordo com as informações estará disponível na posição 9 das plataformas da Meo, NOS e Vodafone Portugal. Que mais se sabe?

Canal News Now será de “informação pura e dura”

Numa entrevista à Lusa, Luís Santana, presidente executivo (CEO) da Medialivre, revelou que o novo canal News Now será de “informação pura e dura”. Sabe-se também que este canal terá noticiários de 15 minutos. A data de lançamento está prevista para o final de junho.

Este novo canal funcionará 24 horas, sete dias por semana, com “noticiários com muito ritmo, de 15 minutos, daquilo que é informação essencial”, afirmou o CEO da Medialivre.

Foi também referido que o News Now vai contar ainda com a participação de personalidades relevantes na sociedade nacional, onde se destacam António Costa, o antigo líder do PSD Rui Rio, o deputado e ex-ministro das Finanças Fernando Medina, o cardeal D. Américo Aguiar, entre outros.