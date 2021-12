Toyota planeia vender apenas veículos elétricos até 2035 na Europa

A Toyota anunciou um novo plano para a implementação de veículos elétricos até 2035, como parte do European Green Deal. A decisão surge na sequência do aumento das emissões de dióxido de carbono e da emergência de ações por parte de governos e fabricantes.

Apesar de estar a investir na mobilidade elétrica, a Toyota já se posicionou face à sua adoção massiva.

Os governos e fabricantes têm definido, por forma a reduzir as emissões de dióxido de carbono e combater as alterações climáticas, objetivos bastante claros e ambiciosos. A maioria das medidas engloba a substituição de modelos de automóveis tradicionais por veículos com emissões zero, tais como elétricos, de células de combustível de hidrogénio e híbridos plug-in. Isto, com horizontes temporais de poucas décadas.

Apesar de já se ter posicionado relativamente à adoção de carros elétricos pelas massas, a Toyota Europe prometeu, de acordo com um novo relatório, que só venderá carros elétricos até 2035. Mais do que isso, o mesmo relatório refere que a fabricante planeia que 50% das suas vendas sejam de emissões zero até 2030.

Indo para além de 2030, esperamos ver mais aceleração da procura de veículos elétricos e a Toyota estará pronta para alcançar uma redução de 100% de CO2 em todos os novos veículos até 2035, na Europa Ocidental.

Disse Matt Harrison, CEO da Toyota Motor Europe.

Até agora, a Toyota é uma das mais significativas fabricantes de veículos com motor de combustão interna. Aliás, por várias vezes, revelou, publicamente, que a transição para uma mobilidade 100% elétrica poderá não ser a solução que todos procuram.

Ainda assim, no European Green Deal, comprometeu-se a eliminar as emissões dos seus carros até 2035 e, por isso, pressupõe-se que irá cumprir. Conforme referiu o CEO, além disto, seria ótimo se a capacidade de energia renovável da Toyota aumentasse.

Leia também: