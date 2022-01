Próximos jogos a caminho da Nintendo Switch

Apesar de já ter passado algum tempo desde o último Indie World, no qual foram anunciados os próximos jogos a chegar à Nintendo Switch, nunca é tarde relembrá-los.

Sendo assim, podem ver aqui os principais títulos indie para a Switch, cujo lançamento se avizinha.

A Nintendo Switch é uma pequena maravilha técnica e que, contrariamente à sua antecessora, parece reunir todas as condições para vingar e durante muitos anos. Pessoalmente, lamento que a Wii U tenha tido uma história de vida tão precária pois aprendi a apreciar a consola e da forma como esta permitia jogar os seus jogos.

Bem, mas voltando ao assunto que traz este artigo, a Nintendo Switch prepara-se para receber muitos e (espera-se) bons títulos de estúdios indie.

Como nunca é tarde para relembrar, deixamos-vos com a lista dos principais.

Sea of Stars

Esta prequela de The Messenger narra a história de dois “filhos do solstício”: um Lunar Monk e um Solar Blade Dancer. Os fãs de RPG clássicos com elementos modernizados não quererão perder uma emocionante história repleta de surpresas, combates por turnos renhidos e um mundo que poderão atravessar livremente. Além disso, a música está a cargo do compositor Yasunori Mitsuda, conhecido pelo seu trabalho em Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2.

Sea of Stars chega à Nintendo Switch em finais de 2022.

Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses

Neste jogo de quebra-cabeças, a cooperação é essencial para se deslocar por um templo deserto em segurança. Quer parta nesta aventura sozinho quer prefira unir forças com outro jogador, as irmãs gémeas Aisha e Lisha terão de trabalhar em conjunto trocando pistas e operando dispositivos que o ajudarão a penetrar no templo mais a fundo. Mas cuidado, pois o templo é habitado por todo o tipo de monstros imponentes e armadilhas perigosas, alguns dos quais podem dar origem a finais diferentes. A música cativante complementará uma viagem que o levará a desvendar os segredos por detrás desta história.

Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses chega à Nintendo Switch na primavera de 2022.

Endling – Extinction is Forever

Na pele da última mãe raposa, o objetivo do jogador é manter as suas três crias vivas e conduzi-las em segurança até a um mundo devastado pela humanidade. Neste jogo de ação furtiva, sobrevivência e aventura, terá de atravessar ambientes desolados até alcançar o único sítio na Terra em que os humanos não podem feri-lo. No final, quantas das crias sobrevivem a esta perigosa viagem depende só do jogador.

Endling – Extinction is Forever será lançado para a Nintendo Switch na primavera de 2022.

Figment 2: Creed Valley

Nesta aventura musical de quebra-cabeças é convidado a percorrer um mundo cheio de ritmo que decorre na mente humana. Os pesadelos espalham o caos em toda a parte nesta sequela do galardoado Figment e cabe ao jogador deitar os seus planos por terra. Jogue sozinho ou com um amigo no modo local e empunhe a sua fiel espada em combates renhidos, manipule ambientes e participe em confrontos com bosses musicalmente ameaçadores.

Figment 2: Creed Valley dará música à Nintendo Switch em fevereiro de 2022 e uma demo gratuita do jogo estará disponível ainda hoje para download na Nintendo eShop.

OlliOlli World

Entre no vibrante mundo de Radlandia, onde conhecerá personagens coloridas e executará todo o tipo de manobras para descobrir os místicos deuses do skate na sua missão para alcançar o Gnarvana. Atravesse um mundo tão maravilhoso quanto estranho no qual participará em missões, superará desafios e fará novos amigos.

OlliOlli World desliza até à Nintendo Switch a 8 de fevereiro de 2022 e já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Afterlove EP

Do diretor criativo de What Comes After e Coffee Talk chega-nos uma comovente narrativa sobre amor, perda e lirismo. O jogo decorre em Jacarta, na Indonésia, e concentra-se no jovem Rama, que está a sentir dificuldades em compor música após a morte da sua namorada, Cinta. Esta combinação de novela gráfica, jogo de ritmo e aventura narrativa desafia-o a concluir um EP de música para cumprir uma promessa feita à Cinta. Existem vários finais consoante as escolhas que fizer ao longo do jogo e a banda sonora foi composta pela banda da Indonésia L’alphalpha, ao passo que a direção de arte está a cargo de Soyatu.

Disponível para a Nintendo Switch no verão de 2022.

Loco Motive

Esta aventura cómica de point-and-click para um jogador convida-o a subir a bordo do Reuss Express e investigar a morte suspeita da Lady Unterwald. Poderá jogar na pele de um advogado sério, um detetive amador e uma agente secreta em diferentes pontos da história. Pelo caminho conhecerá um elenco de personagens diversificado e resolverá desafiantes quebra-cabeças para provar a sua inocência. Desvende o assassino e o motivo que o inspirou a cometer este crime.

Loco Motive chega a todo o vapor à Nintendo Switch no verão de 2022.

River City Girls 2

A WayForward está de volta com a sequela do aclamado beat-’em-up River City Girls. A River City encontra-se de novo em sarilhos, mas desta vez há mais em jogo, as ruas estão mais perigosas e o humor é do mais alto calibre! Assuma o controlo de seis personagens, entre as quais as potentes Kyoko e Misako, que regressam. River City Girls 2 conta com novos inimigos, objetos, áreas e técnicas, a que se juntam caminhos com ramificações. A nova banda sonora é de autoria de Megan McDuffee, a compositora do primeiro jogo. Sozinho ou com um amigo no modo local ou online.

River City Girls 2 chegará à Nintendo Switch no verão de 2022.

Dungeon Munchies

Este jogo de plataformas de deslocação lateral em 2D promete satisfazer todos os esfomeados de ação. Com a ajuda da Necro-Chef Simmer, caçará monstros e cozinhá-los-á depois para comê-los! Existem cerca de 100 pratos que concedem várias habilidades. Faça experiências e combinações até encontrar a refeição que mais se adapte ao seu estilo de jogo. Prepare-se para um elenco de personagens eclético, uma hilariante história ramificada e encantadora pixel art 2D.

Dungeon Munchies, já está disponível para a Nintendo Switch.

Let’s Play! Oink Games

Uma coleção de jogos de tabuleiro da Oink Games chega à Nintendo Switch! Parta em arriscadas caças ao tesouro em Deep Sea Adventure, torne-se num grande investidor em Startups, apanhe o bandido suspeito em A Fake Artist Goes to New York e recupere mantimentos com outros astronautas para sobreviver em Moon Adventure. Os jogos foram concebidos para serem fáceis de entender, não deixando, no entanto, de captar a essência das suas versões originais. Pode jogar no modo local e online com amigos de qualquer parte do mundo!

Let’s Play! Oink Games já chegou à Nintendo Switch.

OMORI

Neste RPG que alternará entre dois mundos, cada um a transbordar de amigos e inimigos, para desvendar um passado esquecido. Poderá viver uma história invulgar com um sistema de combates por turnos, tudo isto acompanhado por ilustrações de OMOCAT, que também produziu, escreveu, dirigiu e criou o código para a maior parte do jogo.

OMORI será lançado para a Nintendo Switch na primavera de 2022.

Chicory: A Colorful Tale

Este jogo de aventuras com o tema pintura decorre num livro para colorir em que pode desenhar em tudo. Recorra aos seus poderes de pintura para explorar novos locais, resolver quebra-cabeças, ajudar os seus amigos e mudar o mundo. Chicory, uma artista famosa detentora do pincel, está desaparecida e com ela desapareceu também toda a cor do mundo. Cabe ao jogador, o maior fã de Chicory, pegar no pincel e fazê-lo em seu nome.

Chicory: A Colorful Tale já chegou à Nintendo Switch.

Timelie

Todos os segundos contam em Timelie, um jogo de ação furtiva e aventura que lhe permite controlar o tempo como um leitor de música. Visualize eventos futuros para planear a estratégia de fuga do passado, esconda-se de um inimigo e manipule o tempo através desta viagem de camaradagem, com um gato misterioso e uma menina que possui um poder precognitivo. Controle simultaneamente a rapariga e o gato, cronometrando os seus movimentos e ações para que se complementem um ao outro, evitem ser detetados, confundam os inimigos e, por fim, escapem ao mundo em que estão presos. Deixe-se perder num mundo de abstrações e gráficos surreais em Timelie.

Já se encontra disponível para a Nintendo Switch.

Como podem ver, diversidade de oferta não falta pelo que será um grande arranque de 2022 para a Nintendo Switch.

Bons jogos!