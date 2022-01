Coreia do Sul quer banir os jogos com NFT da Google Play e da App Store

Cada vez mais se fala na tecnologia NTF, mas esta ainda é uma novidade desconhecida para muitos utilizadores. Desta forma, é natural que muitos, sobretudo os que não se dediquem a explorar mais sobre o que realmente isto é, ainda fiquem confusos e não percebam muito bem o que aqui se está a falar. Por outros lado, outros há que já utilizam esta tecnologia como algo 'normal'.

Mas agora o governo da Coreia do Sul quer banir os jogos com NFT disponíveis nas lojas Google Play e App Store. Segundo os detalhes, esta decisão prende-se com o facto de os títulos deste género recorrerem a práticas especulativas para ganhar dinheiro.

Coreia do Sul quer banir os jogos com NFT

O formato NFT significa "Non-fungible Token ("Token não-fungível"). Trata-se de uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Em suma, é um título que define originalidade e exclusividade a bens digitais, dando ao seu detentor a propriedade digital sobre algo.

Algumas plataformas já aderiram ou pretendem aderir a esta tecnologia, como as criadoras Epic Games, Ubisoft e Square Enix e a rede social Instagram, mas outras também a proibiram, como é o caso da Steam.

É agora notícia que a Coreia do Sul quer banir os jogos que usem NFT. Segundo as informações avançadas pelo site GameRant, o Comité de Gestão de Jogos do país sul-coreano está a trabalhar para eliminar das lojas Google Play e App Store qualquer título que dependa da compra de NFTs para ser jogado.

Para além de querer impedir que os novos jogos com o formato "pay to earn" cheguem aos jogadores, a entidade quer também que os títulos deste género já existentes sejam removidos das lojas de aplicações. Mas o governo sul-coreano vai também passar a negar qualquer tipo de classificação etária para estes jogos, ao contrário do que acontece com os jogos legais lançados no país.

Esta decisão prende-se com preocupações de associação deste género de jogos a práticas consideradas por muitos como 'jogos de azar' e a 'esquemas especulativos para ganhar dinheiro'. E vai ao encontro da filosofia do país que é bastante restrita no que respeita a títulos que ofereçam recompensas que possam ser trocadas por dinheiro real. Nestes casos, a Coreia do Sul estabelece um limite máximo de 10 mil wons para os prémios (cerca de 7,50 euros).

Mas o Comité deixa claro que não tem nada contra as tecnologias como blockchain e criptomoedas, explicando que pretende apenas combater as 'especulações', sendo que o objetivo não é inibir a utilização destas tecnologias que podem ser lucrativas para os utilizadores.

Concorda com a decisão da Coreia do Sul?