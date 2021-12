Instagram planeia adicionar NFTs à sua plataforma

O metaverso já vem dando de si e, à medida que a Meta trabalha no seu planeamento, mais empresas se juntam à futura realidade. Caso disso é o Instagram que planeia trazer os NFTs para a plataforma.

O interesse pelos NFTs tem crescido desde o início deste ano.

O Instagram juntar-se-á, em breve, à Meta na tentativa de mergulhar naquele que será o metaverso. O pontapé de saída será dado quando, conforme anunciou, a plataforma disponibilizar NFTs (non-fungible tokens) aos seus milhares de milhões de utilizadores.

À medida que a Meta planeia o metaverso, o Instagram procura formas de integrar este elemento na sua plataforma. De acordo com Adam Mosseri, CEO da rede sociai, esta está a desenvolver recursos que permitirão a acomodação de NFTs na rede social.

Além de serem elementos de arte colecionáveis muito populares, os NFTs são fundamentais para o funcionamento do metaverso, uma vez que podem representar a propriedade dentro da realidade digital.

Através do Instagram, Mosseri afirmou que ainda não tem nada para anunciar, oficialmente, mas que a rede social está a “explorar ativamente os NFTs” e a forma como poderão “torná-los acessíveis a um público mais vasto”.

De acordo com o CEO do Instagram, os NFTs são em elemento interessante, porque permitem que as pessoas joguem e ganhem dinheiro. Além disso, revelou que espera que esta adição ajude os criadores a manterem a sua arte, os seus conteúdos, conseguindo com isso uma vida sólida.

Segundo o Tech Times, o início de 2021 registou um interesse alargado nos NFTs, tendo o primeiro trimestre do ano conhecido um total de 10 mil milhões de dólares em vendas de NFTs, impulsionadas pela Nike e por outras grandes marcas.

Embora o CEO não tenha sido muito claro, é possível que o Instagram comece a fornecer aos seus utilizadores ferramentas para mostrarem e promoverem os seus NFTs.

