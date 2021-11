EA considera que o futuro dos jogos está nos NFTs

A inclusão e envolvimento das NFTs no segmento dos jogos eletrónicos tem sido um assunto polémico e que gera discórdia entre as criadoras de títulos, as plataformas gaming e entre os jogadores.

No entanto, recentemente, a popular empresa e criadora norte-americana EA referiu durante uma conferência que o futuro dos jogos está nos NFTs.

EA vê os NFTs como sendo o futuro dos jogos

Foi durante a conferência sobre os lucros da Electronic Arts (EA) que o CEO da empresa, Andrew Wilson, classificou os NFTs e os jogos do género "jogar para ganhar" como sendo o futuro da indústria gaming.

Para já, a empresa sediada em Redwood City, no estado da Califórnia, nos EUA, ainda não se iniciou neste mercado. No entanto esta é uma tecnologia em expansão no setor dos jogos eletrónicos e, como tal, tem chamado a atenção de outras grandes criadoras de jogos como a empresa francesa Ubisoft que recentemente anunciou a sua intenção de desenvolver jogos de blockchain e NFTs.

Segundo refere o site PC Gamer, o CEO Andrew Wilson referiu que:

Acho que, no contexto dos jogos que criamos e dos serviços ao vivo que oferecemos, o conteúdo digital colecionável terá um papel significativo no nosso futuro. Ainda é cedo para dizer, mas acho que estamos numa posição muito boa e é esperado que pensemos de uma forma mais inovadora e criativa sobre isso no futuro.

O site PC Gamer refere que a lista de novos empregos da EA já incluem menções a NFT e Blockchain. Assim, estima-se que a empresa poderá entrar em breve neste mercado.

O que é NFT?

Para quem não sabe, o formato NFT significa "Non-fungible Token ("Token não-fungível") e trata-se de uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Ou seja, é um título que define originalidade e exclusividade a bens digitais. Portanto é um formato que dá ao seu detentor a propriedade digital sobre algo.

No entanto, a Steam já proibiu jogos com transações em criptomoedas e NFTs. Por outro lado, como forma de aproveitar a oportunidade, a Epic Games já anunciou a sua vontade de ter jogos com estas tecnologias, tal como a Ubisoft.