Acabado de chegar ao mercado, o Windows 11 tem estado a mostrar-se como um sistema estável e cada vez mais capaz. As mudanças são óbvias e parecem nºao se ficar apenas na parte estética e da sua interface.

Sendo um sistema ainda novo, tem apresentado algumas falhas, muitas delas inocentes e sem qualquer impacto real no que oferece. Uma destas surgiu agora e dá ao Windows 11 uma capacidade única. Aparentemente, e em alguns casos, a bateria dos portáteis consegue ultrapassar os 100% de carga.

Apesar de ser um sistema ainda recente, os problemas não parecem estar a afetar o Windows 11. A Microsoft soube criar uma proposta estável e que funciona sem limitações, com a estabilidade necessária e esperada.

Claro que existem alguns problemas, razão pela qual a Microsoft tem limitado a disponibilização do novo sistema. Quer controlar de forma firme que máquinas instalam e em que condições este processo decorre, para limitar as situações anormais.

É precisamente uma destas situações que agora foi descoberta, que revela algo anormal neste novo sistema. Um utilizador reportou que o seu computador portátil conseguiu atingir um valor impossível. A sua bateria carregou para lá dos 100%, atingindo o valor de 103%.

Naturalmente que esta não é uma situação normal e é até impossível de atingir num sistema que esteja livre de problemas. A situação parece ter evoluído depois e este valor continuou a subir. Uma atualização posterior mostrou mais tarde que esse valor tinha subido para os 104%.

This bug is already under investigation, we will fix it as soon as possible.