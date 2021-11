E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Fomos à WebSummit 2021 e falámos um pouco do que vimos, falámos sobre a nova séria de smartphones Xiaomi 12, da possibilidade de surgir uma placa gráfica dedicada Intel, e muito mais.

O mundo tecnológico está em constante mudança. O objetivo principal é a inovação e evolução de forma a levar aos consumidores, empresas e entidades governamentais, entre outras, o melhor da tecnologia de ponta para os servir com o melhor e mais avançado desempenho.

Neste sentido, estudos recentes indicam que o armazenamento 5D consegue gravar até 10.000 vezes mais dados do que um Blu-Ray em disco ótico.

Depois de um ano em que esteve ausente de Lisboa, a WebSummit volta a ocupar o seu espaço e a trazer ao nosso país todos os milhares de visitantes e participantes neste evento único.

Ao todo são mais de 700 oradores, que vão trazer para este evento todas as suas ideias. A WebSummit 2021 começou no palco principal da Altice Arena e o Pplware está presente para acompanhar e trazer todas as novidades.

Como já foi anunciado anteriormente, os smartphones da Xiaomi perderam o "Mi". Agora a marca antecede o número do modelo e, por isso, a linha de topo, Xiaomi Mi 11, será procedida pela linha Xiaomi 12. A versão mais poderosa será a Ultra que trará novidades ao nível do sensor fotográfico com um zoom ainda melhor.

Mas existem mais pormenores a conhecer.

Já não é novidade que a Intel está mais do que nunca empenhada no desenvolvimento de placas gráficas. E o foco neste segmento debruça-se sobre a nova linha Arc Alchemist que promete abanar com alguns modelos de marcas rivais.

Alguns rumores já nos deram um vislumbre daquilo que a gigante norte-americana poderá trazer aos consumidores. Mas há agora informações mais credíveis que confirmam a existência da placa gráfica Intel Arc Alchemist DG2-448 com 3584 núcleos.

Conforme acompanhamos, a tecnologia associada à Inteligência Artificial (IA) tem conhecido uma evolução singular que, para muitos, pode até ser assustadora. Por isso, o autor do best-seller “Sapiens” avisa que os cérebros humanos poderão vir a ser invadidos se a tecnologia não for regulamentada.

A resposta ao problema estará na cooperação global.

Com a exploração do espaço a ser cada vez mais uma ambição, os objetos que por lá se acumulam preocupam os especialistas, por porem em causa a segurança dos que para lá viajam, bem como daqueles que ficam na Terra. Nesse sentido, um grupo de engenheiros descobriu uma forma de limpar o lixo espacial em órbita.

A nova técnica envolve a limpeza dos detritos através de ímanes.

O futuro do mercado automóvel parece estar já delineado e os elétricos irão chegar com cada vez mais qualidade, autonomia e segurança. São pontos-chave que cativam o utilizador, além do preço, claro. Na vertente usabilidade e autonomia, ainda há muito a fazer, mas é onde o Grupo Volkswagen está atualmente a investir na investigação.

A gigante automóvel está a desenvolver uma instalação de um sistema de carregamento sem fio para os seus carros elétricos. Segundo a dona da VW, Porsche, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, entre outras, até o momento os progressos são significativos, atingindo uma potência de carregamento de 120 kW.

Um grupo de cientistas diz ter conseguido melhorar as funções específicas do cérebro humano através da utilização de Inteligência Artificial (IA) aliada à estimulação elétrica do cérebro.

O estudo envolveu 12 pacientes submetidos a cirurgia cerebral para epilepsia.

O processador Snapdragon 898 será o próximo grande lançamento da Qualcomm que fará parte dos melhores topos de gama de 2022. O seu lançamento, como habitualmente, deverá ocorrer no início de dezembro e, ao que tudo indica, os primeiros smartphones equipados com este SoC poderão ser apresentados ainda este ano. Uma vez mais, será a Xiaomi a estreá-lo.

O Xiaomi 12 poderá ser lançado em dezembro na China, com Snapdragon 898 e já a estrear a MIUI 13.

Estamos a poucas semanas de um feito que poderá trazer consideráveis avanços na observação do Universo. Agendado o lançamento para próximo dia 18 de dezembro de 2021, o Telescópio Espacial James Webb irá finalmente para o espaço a bordo de um foguete Ariane 5. Após 14 anos de desenvolvimento, avanços e atrasos, este que é o mais avançado instrumento de observação do espaço estará envolvido na mais complexa operação alguma vez projetada.

Segundo a NASA, há mais de 300 formas de o novo Telescópio Espacial poder falhar na sua complexa sequência de ações até ficar operacional.

No final do mês de outubro, a Intel revelou finalmente os seus novos processadores da linha Alder Lake. Os CPUs há muito que eram aguardados pelo mercado e pelos consumidores e os testes que já foram sendo revelados mostram bem todo o poder que a empresa se esforçou para ter nestes chips.

Os testes continuam a ser revelados, no entanto as conclusões mostram que, apesar de bater os CPUs da rival AMD, os novos processadores Intel Core de 12ª geração gastam muita energia.

Por várias vezes, vimos que a tecnologia pode ser uma vantajosa aliada da medicina. Mais uma vez, e dando força a essa ideia, uma empresa de robótica desenvolveu um robô capaz de administrar vacinas sem recorrer a agulhas ou médicos.

Esta poderá ser uma solução para aqueles que temem a agulha no momento da vacina, por exemplo.