O processador Snapdragon 898 será o próximo grande lançamento da Qualcomm que fará parte dos melhores topos de gama de 2022. O seu lançamento, como habitualmente, deverá ocorrer no início de dezembro e, ao que tudo indica, os primeiros smartphones equipados com este SoC poderão ser apresentados ainda este ano. Uma vez mais, será a Xiaomi a estreá-lo.

O Xiaomi 12 poderá ser lançado em dezembro na China, com Snapdragon 898 e já a estrear a MIUI 13.

Snapdragon 898 irá estrear-se no Xiaomi 12

Com o aproximar do lançamento do novo Snapdragon 898, são já vários os rumores que circulam em torno do tema. Ontem mesmo começaram a ser partilhadas imagens que mostram que o processador terá CPU três clusters: 1 x Cortex-X2 a 3.0 GHz 3 x Cortex-A710 a 2.5 GHz e 4 x Cortex-A510 @ 1.79 GHz. Além disso, terá uma GPU Adreno 730.

Já hoje, o leaker Ice Universe partilhou a pontuação deste SoC no teste de benchmark Geekbench 5 com 1200 pontos em single core e 3900 pontos em multi core.

Mas foi do Digital Chat Station, um canal de informações considerado fidedigno entre a comunidade que revelou que seria o Xiaomi 12 a estrear este processador. A notícia não é surpreendente visto que a Xiaomi tem sido uma das fabricantes escolhidas para estrear as novas plataformas móveis da Qualcomm.

Há ainda a juntar a esta informação o facto de, anteriormente, já existirem rumores que dão conta de que este modelo deverá ter o seu lançamento a ser preparado para breve, tendo mesmo já sido visto em teste na China.

Outra informação prende-se com a recente confirmação por parte de Lei Jun, CEO da Xiaomi, de que a MIUI 13 chegará ainda este ano. Ou seja, poderá ser o Xiaomi 12 a estreá-la, como aliás, faz todo o sentido.

Loop LiquidCool: apresenta novo sistema de refrigeração para smartphones

Ainda que não seja esperada na próxima linha de smartphones, uma vez que será apenas lançada em 2022 no segundo semestre. A Xiaomi acaba de lançar a tecnologia Loop LiquidCool de refrigeração de smartphones de alto desempenho.

Esta tecnologia baseia-se no mesmo conceito de refrigeração líquida, no entanto, separa o líquido dos gases, não havendo mistura entre o quente o frio, garantindo uma melhoria significativa na estabilização da temperatura, face ao método atual.

O leaker que avança com a informação de que o Xiaomi 12 chegará este ano com Snapdragon 898, avança também que este poderá não ser o único topo de gama a chegar ao mercado este ano com tal plataforma móvel. A Motorola poderá também estar a preparar-se para lançar o seu novo smartphone.