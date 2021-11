WebSummit 2021 – Eis a maior conferência de tecnologia e empreendedorismo da Europa

Depois de um ano em que esteve ausente de Lisboa, a WebSummit volta a ocupar o seu espaço e a trazer ao nosso país todos os milhares de visitantes e participantes neste evento único.

Ao todo são mais de 700 oradores, que vão trazer para este evento todas as suas ideias. A WebSummit 2021 começou no palco principal da Altice Arena e o Pplware está presente para acompanhar e trazer todas as novidades.

Espera-se muito do que será apresentado hoje e nos próximos dias na WebSummit. Há muitas ideias e muitas conversas que vão existir, mostrando toda uma visão diferente de alguns problemas.

Neste momento, e já com o evento iniciado no palco principal, estão a ser apresentadas várias startups e as suas ideias. Muitas delas portuguesas e trazem conceitos disruptivos e diferentes.

As apresentações continuam no palco principal e as ideias das startups continuam a surpreender, quer pela sua originalidade, quer pela forma como são apresentadas e reveladas à plateia.

Espera-se que a qualquer momento subam ao palco os oradores principais e que vão mostrar toda a sua experiência. Há muito ainda para conhecer e para ser revelado.

Filomena Cautela assume o palco e com a sua boa disposição mostra tudo o que vai chegar em breve. Vamos ter presença de peso em palco e que nos vão trazer as suas experiências.

Por enquanto, e porque é uma conferência de empreendedorismo, vamos ver mais alguns projetos de startups. Portugal está presente e os nossos inovadores têm ideias fantásticas.