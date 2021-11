E-Bike DYF D3F – a sua próxima bicicleta elétrica por cerca de 400 €

As bicicletas elétricas são normalmente associadas a preços bastante elevados, mas existem, claro, opções mais em conta e que respondem às necessidades de deslocação, principalmente em ambiente urbano. Ir ao supermercado que fica ao fundo da rua ou ir para o emprego a 5km de casa, são exemplos de deslocações onde o carro é cada vez mais dispensável.

Assim, hoje trazemos como sugestão a E-Bike DYF D3F que está disponível cerca de 400 €.

E-Bike DYF D3F - a sua próxima bicicleta elétrica

A E-Bike DYF D3F é uma bicicleta elétrica com rodas de 14" e com uma bateria de 36V/10AH e com motor de 250W.

Com viagens exclusivamente a bateria, o utilizador poderá atingir os 35 a 44 km de autonomia. No entanto, como é suposto dar ao pedal também, poderá conseguir fazer viagens até 40 a 60 km com uma carga. Na verdade, nunca vai "ficar a pé" desde que os pedais não falhem.

Suporta peso até 120 kg e pode subir com o motor elétrico inclinações de 15º. Além disso, com motor elétrico pode atingir os 25 km/h.

A bicicleta tem um corpo em ferro e pesa apenas 17 kg e tem uma dimensão de 116 x 50 x 99 cm. No entanto, dobrada, a bicicleta ocupa 16 x 29 x 74 cm.

Inclui mudanças e travões de disco à frente e atrás. Para segurança noturna tem um LED frontal e refletores na traseira. O acento e o guiador são ajustáveis em altura.

A bicicleta elétrica DYF D3F está disponível por um preço promocional de 409,99€. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém Europeu, não estando por isso sujeito a custos adicionais.

Bike DYF D3F

