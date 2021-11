Grupo Volkswagen está a desenvolver carregamento sem fio para os seus elétricos

O futuro do mercado automóvel parece estar já delineado e os elétricos irão chegar com cada vez mais qualidade, autonomia e segurança. São pontos-chave que cativam o utilizador, além do preço, claro. Na vertente usabilidade e autonomia, ainda há muito a fazer, mas é onde o Grupo Volkswagen está atualmente a investir na investigação.

A gigante automóvel está a desenvolver uma instalação de um sistema de carregamento sem fio para os seus carros elétricos. Segundo a dona da VW, Porsche, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, entre outras, até o momento os progressos são significativos, atingindo uma potência de carregamento de 120 kW.

Carros elétricos que carregam sem fio serão o "normal" dentro de pouco tempo

Além da velocidade de carregamento, as marcas fabricantes automóveis querem mais usabilidade na hora de alimentar os veículos. Como tal, a tecnologia de carregamento sem fio para os elétricos poderá estar mais perto do que nunca.

Conforme já mostrámos várias vezes, há muitos e bons avanços neste campo tecnológico. Desde há vários anos que algumas marcas de veículos de transporte público têm estes sistemas em utilização corrente. Agora, o Grupo Volkswagen faz avanços importantes neste sentido, o que dará à sua próxima geração de carros elétricos mais facilidade para recarregar as baterias sem a necessidade de cabos.

Segundo o que foi dado a saber, existe atualmente uma cooperação entre o Grupo Volkswagen, o Oak Ridge National Laboratory e a University of Tennessee. Estas equipas têm como objetivo desenvolver tecnologia para alguns modelos elétricos do Grupo. Tudo isso está a ser realizado através do Centro de Inovação Knoxville, que pertence ao Grupo Volkswagen da América, onde já há um avanço importante no assunto, de acordo com relatório recente divulgado pela própria marca.

Capacidade de carga sem fio atualmente já é muito interessante

Até agora, a capacidade de recarga destes carros era muito fraca, associada a um aquecimento geral bastante preocupante do sistema. Hoje, e depois de vários incrementos, existe um aumento significativo na velocidade de recarga sem fio.

O grupo em causa conseguiu já passar dos 6,6 kW, que conseguiam anteriormente, para os 120 kW de potência de recarga. Esta diferença é mais do que notável, mas os seus planos não param por aqui. Conforme foi já colocado como objetivo, os engenheiros pretendem estabelecer uma potência de carga para lá dos 300 kW.

Este objetivo será suficiente para recarregar um Porsche Taycan até 80% em apenas 10 minutos, números atualmente possível quando utilizado o processo atual de carregamento numa estação de carregamento ultrarrápida.

Contudo, ainda há obstáculos a ultrapassar. Um dos maiores inconvenientes que esta tecnologia apresentou até agora foi a perda de energia entre o dispositivo emissor e o recetor, algo bastante comum neste formato de recarga, não só para veículos, mas também para a maioria dos dispositivos tecnológicos.

Os avanços aqui foram muito importantes, pois conseguiram que esta perda fosse reduzida a apenas 2%, alcançando uma eficiência de recarga de 98%.

Nova tecnologia que poderá revolucionar o carregamento dos elétricos

Xin Sun, diretor do Laboratório Nacional Oak Ridge, garantiu aos meios de comunicação social a sua especial gratidão ao Grupo Volkswagen pelo apoio ao desenvolvimento deste sistema de carregamento sem fios.

Foi concebida para este projeto uma bobina eletromagnética multifásica com eletrónica de potência foi especificamente concebida para fornecer elevados níveis de transferência de energia num sistema compacto. Isto consegue diretamente uma eliminação prática dos danos colaterais para a saúde da própria bateria do veículo.