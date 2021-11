Como já foi anunciado anteriormente, os smartphones da Xiaomi perderam o "Mi". Agora a marca antecede o número do modelo e, por isso, a linha de topo, Xiaomi Mi 11, será procedida pela linha Xiaomi 12. A versão mais poderosa será a Ultra que trará novidades ao nível do sensor fotográfico com um zoom ainda melhor.

Mas existem mais pormenores a conhecer.

Câmara Samsung de 200 MP? Não deverá chegar ao Xiaomi 12 Ultra

A Xiaomi tem estreado os sensores fotográficos da Samsung nos seus smartphones tendo sido o de 108 MP ISOCELL HMX uma dos mais populares, seguindo-se as versões melhoradas ISOCELL HM1, HM2 e HM3. Recentemente, a Samsung lançou o ISOCELL HP1, um impressionante sensor para smartphones de 200 MP tendo desde logo começado a surgir rumores de que seria este o principal sensor a equipar o Xiaomi 12 Ultra.

No entanto, estes rumores parecem não ter fundamento. A versão Mi 11 Ultra também já vinha equipada com ISOCELL GN2, um grande sensor de 50MP, e será o seu sucessor que será integrado no Xiaomi 12 Ultra.

Segundo os mais populares e certeiros leakers, Panda is Bald e Digital Chat Station, o 12 Ultra trará um sensor de 50MP como sensor principal. Na verdade, terá três câmaras, todas elas com essa resolução. A principal será uma grande angular, haverá uma ultra grande angular e uma periscópio.

A câmara periscópio terá a capacidade de fazer zoom ótico até 5 vezes e a sua capacidade de zoom digital deverá ultrapassar as 120 vezes que o Mi 11 Ultra era capaz de atingir. Além disso, este sensor será maior que o do modelo anterior que tinha 1/2.0", sendo de 1/1,5".

Outros pormenores do Xiaomi 12 Ultra

Ainda sem data prevista para o seu lançamento, o modelo Ultra deverá trazer um sensor de impressões digitais ultrassónico por baixo do ecrã. Assim, será então o primeiro da empresa a integrar tal tecnologia desta forma. O Mi 5s, um smartphone lançado em 2016, tinha este tipo de sensor ultrassónico, no entanto, era posicionado abaixo do ecrã, num botão dedicado.

O Xiaomi 11, tal como aconteceu no ano passado, poderá se lançado alguns meses antes da versão Ultra. Considerando que o smartphone já foi apanhado a ser utilizado na China, é provável até que o seu lançamento esteja prestes a acontecer, ainda que nenhuma data tenha sido avançada.