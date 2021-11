Intel Core de 12º geração bate AMD em desempenho, mas gasta muita energia

No final do mês de outubro, a Intel revelou finalmente os seus novos processadores da linha Alder Lake. Os CPUs há muito que eram aguardados pelo mercado e pelos consumidores e os testes que já foram sendo revelados mostram bem todo o poder que a empresa se esforçou para ter nestes chips.

Os testes continuam a ser revelados, no entanto as conclusões mostram que, apesar de bater os CPUs da rival AMD, os novos processadores Intel Core de 12ª geração gastam muita energia.

Tal como seria de esperar, após o lançamento dos novos processadores Alder Lake Intel, não tardou a surgirem os primeiros testes, tais como:

Outros testes recentes mostram que os novos CPUs Intel Core de 12ª geração são superiores aos chips AMD Ryzen ao nível de desempenho. No entanto esse resultado tem um preço a pagar no que refere ao consumo de energia que é elevado nos chips da Intel.

A maioria dos testes foram feitos com o modelo topo de gama Intel Core i9-12900K, caracterizado como sendo o mais poderoso da linha Alder Lake e também o melhor processador do mundo para jogos. Este chip conta com 16 núcleos e 24 threads. Os Alder Lake chegam como uma proposta híbrida em que 8 núcleos são de desempenho (P-cores) - o núcleo de CPU de maior desempenho que a Intel construiu - e os restantes são núcleos eficientes (E-cores) - projetados para desempenho escalonável de carga de trabalho multithread.

Esta é uma abordagem que pretende ajudar o PC a poupar energia, uma vez que as tarefas mais simples são executadas pelos núcleos que consomem menos, sem implicar uma quebra de desempenho.

Os testes realizados pelo The Verge verificaram que o Core i9-12900K superou o antecessor Core i9-11900K em todos os benchmarks. No Geekbench 5 o chip de 12ª geração foi 12% superior em tarefas single-thread e 137% superior em tarefas multi-thread.

Já nos testes da Ars Technica, o processador Alder Lake topo de gama foi comparado com o AMD Ryzen 9 5950X, onde o chip da Intel teve o melhor resultado em multi-thread no Cinebench R20 (10.323 pontos contra 10.085) e no Geekbench 5 (18.241 contra 15.102). Apenas ficou atrás no teste Passmark (39.232 contra 47.835).

Intel Core de 12ª geração são poderosos.... mas gastam muita energia

No entanto há um 'mas' no meio disto tudo que está relacionado com o consumo energético. Neste campo, os testes dos novos processadores Intel não são assim tão animadores.

A Ars Technica realizou um teste no Cinebench R20, onde o Core i9-12900K alcançou um pico de consumo de 307 W contra 204 W do AMD Ryzen 9 5950X. Outro teste, no canal Gamers Nexus com o Blender Benchmark, mostra o modelo da Intel a 240 W enquanto o chip da AMD manteve-se nos 120 W.

Contudo, é importante salientar que os processadores de 12ª geração Intel Alder Lake estão pensados para PCs de alta performance, sendo uma opção sobretudo para jogadores profissionais e dedicados.