WhatsApp Web e Desktop já não precisam do smartphone para funcionar

Sendo um dos serviços de mensagens mais usado na Internet, o WhatsApp tem vindo a melhorar e a criar novas plataformas onde poder ser usado. Assim, e para dar forma a estas melhorias, tem testado mudanças que há muito eram pedidas.

A mais importante delas é a possibilidade de usar o WhatsApp Web e Desktop sem precisar do smartphone. Esta funcionalidade estava em testes há algum tempo e agora foi finalmente aberta a todos. Assim, o WhatsApp Web e Desktop já não necessitam do smartphone para funcionar.

Uma das maiores limitações do WhatsApp é a sua dependência de um smartphone. Este é possível usar fora desta plataforma, mas a verdade é que todas as mensagens são encaminhadas e recebidas deste elemento, até agora, essencial.

Os utilizadores vinham a pedir há muito tempo que esta prisão fosse terminada e houvesse mais liberdade. Queriam poder usar o WhatsApp, mas sem a necessidade de o smartphone por perto ou sequer ligado para poder funcionar.

Uma grande mudança surge agora, após meses de testes com a nova funcionalidade. Amadureceu nas versões de teste se está finalmente pronto a ser usado, ainda com uma aura de beta e de testes. Falamos da possibilidade de usar o WhatsApp Web e Desktop sem o smartphone.

A nova opção pode ser já vista na versão para o smartphone, ao registar um novo dispositivo. Será pedido que adiram ao programa detestes e depois avançam para a leitura do código QR no browser ou na app para o Desktop. O processo é idêntico, mas o resultado final diferente.

Dai em diante não precisam mais do smartphone para poder usar o WhatsApp Web e Desktop, sendo as mensagens sincronizadas entre todos os dispositivos. De notar que as limitações que existiam nos testes são mantidas aqui. Falamos de 4 dispositivos e 1 smartphone em simultâneo.

É sem qualquer dúvida uma excelente notícia para quem usar o WhatsApp de forma intensiva e em várias plataformas. Abandonamos finalmente o smartphone e podemos usar melhor este serviço na Web e no Desktop.