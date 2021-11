Imagens reais de um Samsung Galaxy S22 Ultra foram reveladas online

São altas as expectativas em volta dos próximos smartphones da Samsung. A empresa sul-coreana é um dos nomes mais fortes do segmento mobile e, como tal, todos os seus lançamentos futuros são aguardados com bastante entusiasmo.

A próxima linha Samsung Galaxy S22 está na mira dos consumidores e, como seria de esperar, algumas renderizações têm sido reveladas na Internet. Mas agora o conhecido leaker Jon Prosser, do site Front Page Tech, partilhou imagens reais de um Galaxy S22 Ultra onde se podem ver diversos detalhes com maior pormenor deste topo de gama.

Reveladas imagens reais do Samsung Galaxy S22 Ultra

Jon Prosser espicaçou ainda mais a curiosidade e interesse por parte dos consumidores ao partilhar várias imagens reais do próximo smartphone flagship da Samsung. Trata-se em concreto do modelo Galaxy S22 Ultra e as imagens, partilhadas no site do leaker Front Page Tech, mostram o telefone em diversos ângulos, permitindo assim analisar vários pormenores do equipamento.

De acordo com as imagens, o Galaxy S22 Ultra não conta com uma moldura para as câmaras fotográficas traseiras, ao contrário dos antecessores Galaxy S20 Ultra e e Galaxy S21 Ultra. Como podemos verificar, as câmaras são destacadas diretamente da estrutura traseira do smartphone. Na imagem da traseira pode ainda ver-se um autocolante que indica "Confidencial - fotografias não são permitidas. Não está para venda. Não revele informações". Pelo menos agora este apelo não foi cumprido.

Pelos detalhes que são exibidos, parece ainda que o Samsung Galaxy s22 conta com um ecrã ligeiramente mais curvo do que o modelo S22. A base do telefone é plana e tem também um compartimento para a S Pen, onde se vê a stylus guardada.

Quanto às especificações, e de acordo com o que tem sido revelados, o próximo smartphone topo de gama da marca sul-coreana terá um ecrã Super AMOLED de 6,8 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz. Quanto às câmaras, a principal deve ter 108 MP, acompanhada de uma ultra-angular de 12 MP, uma telefoto de 10 MP e uma periscópica de 10 MP na traseira. Estima-se ainda que a bateria seja de 5.000 mAh.

O processador deverá ser o Snapdragon 898 da Qualcomm na versão norte-americana, enquanto que o modelo internacional contará com o chip Exynos 2200. O preço deverá rondar os 1.200 dólares.

