Com muitas novidades apresentadas recentemente, o WhatsApp tem estado a trabalhar numa funcionalidade que é pedida há já muito tempo. Falamos da possibilidade de usar este serviço em vários dispositivos, sem depender do smartphone.

Depois de vermos esta funcionalidade aflorar várias vezes, ainda que em testes privados, é hora do WhatsApp abrir finalmente para todos, ainda que num cenário limitado. Já se pode testar o suporte de multi-dispositivos sem smartphone.

Chegou a novidade mais pedida do WhatsApp

Esta novidade que o WhatsApp anunciou vem abrir a porta para a chegada de uma das funcionalidades mais pedidas de sempre. Os utilizadores querem conseguir usar este serviço de forma independente e sem depender do smartphone.

Tal como tem vindo a ser apresentado, esta funcionalidade vai dar a possibilidade de usar o WhatsApp em 4 dispositivos, de forma isolada. A ligação entre os dispositivos não é necessária, sendo garantida a segurança nas comunicações.

Multi-dispositivo sem depender do smartphone

Por agora o WhatsApp vai limitar o acesso a esta nova funcionalidade a apenas alguns utilizadores. Em primeiro lugar só será acessível a quem estiver no programa beta destas apps móveis e mesmo dentro deste grupo limitado só estará acessível para alguns.

Curiosamente, esta nova vertente do WhatsApp não poderá ser usada de forma aberta em todos os dispositivos. O limite está estabelecido em 4 dispositivos mais o smartphone do utilizador. No entanto, um destes novos dispositivos não pode ser um smartphone.

Garantida a segurança dos dispositivos

A demora da implementação desta funcionalidade estará associada à necessidade garantir a privacidade e a segurança das mensagens. Cada dispositivo tem uma chave de cifra própria, conseguindo ainda assim manter o sincronismo entre dispositivos.

Esta é uma novidade do WhatsApp que muitos esperavam há já muito tempo. Finalmente o suporte para multi-dispositivos vai ser testado de forma pública, para garantir que tudo está plenamente funcional e sem problemas, mesmo com o smartphone desligado.